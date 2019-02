Simona Rocca | parla l' ex moglie di Mario D' Uonno | ' Colpevole anche lei'

Vercelli - Simona Rocca bruciata da uno stalker : con il marito l'aveva denunciato tre volte : Aveva il divieto di avvicinarsi alla donna, ma i carabinieri non avevano potuto notificargli il provvedimento perché irreperibile. Mario D'Uonno, 53 anni, ex guardia giurata, feroce stalker che ha tentato di uccidere la sua vittima, Simona Rocca, di 40 anni, interrogato in Questura ha parlato di 'raptus'. Ma su Facebook aveva annunciato: "Ti manderò all’inferno, fosse l’ultima cosa che faccio". Con un'azione pianificata, ha ridotto in condizioni ...