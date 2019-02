Giovanni Tria - lo sfogo davanti ai grillini : 'Voi Siete dei pazzi' : Ci sono voluti diversi mesi prima che il ministro dell'Economia Giovanni Tria si rendesse conto in modo inequivocabile di quanto siano inadeguati i grillini con cui è costretto a condividere il governo. Alla fine di una riunione finita a tarda sera a ...

Giovanni Tria - lo sfogo davanti ai grillini : "Voi Siete dei pazzi" : Ci sono voluti diversi mesi prima che il ministro dell'Economia Giovanni Tria si rendesse conto in modo inequivocabile di quanto siano inadeguati i grillini con cui è costretto a condividere il governo. Alla fine di una riunione finita a tarda sera a palazzo Chigi, Tria avrebbe dato di matto davanti

«Siete dei pazzi» : scontro Tria-5 Stelle su Bankitalia E la Lega ora «vede» la rottura : Il ministro del Tesoro litiga con i colleghi grillini che bloccano il rinnovo del vicedirettore generale di Banca d’Italia, Signorini. Giorgetti e le tensioni con Conte: se scoppia la rivoluzione si va avanti per tentativi?

Sanremo 2019 - le foto dei cantanti in gara (con un ironico quizzone : Siete pronti?) : Sta per iniziare. Per alcuni si tratta di un momento imperdibile, per altri di un’occasione per ribadire quanto sia “inutile guardalo, per carità, ho altri gusti”. Ora, non importa che voi siate leone o gazzella. Ah no, scusate, non è la citazione giusta. Dicevamo, non importa che voi siate haters o amanti del Festival di Sanremo, quel che importa è che da stasera inizia e se non volete vederlo, vi conviene iniziare a mettere ...

Il lavoro dei sogni : c’è chi vi paga per sciare in Svezia (e se Siete mediocri è meglio) : Idre Fja¨ll, SveziaIdre Fja¨ll, SveziaIdre Fja¨ll, SveziaIdre Fja¨ll, SveziaIdre Fja¨ll, SveziaIdre Fja¨ll, Sveziasciare vi piace ma la vostra percentuale di cadute è un po’ sopra la media di quelli definiti «bravi»? Non disdegnate l’idea di farvi 4 giorni spesati (e pagati 25 euro l’ora) per migliorare il vostro stile in una località sciistica della Svezia? A offrirvi questo lavoro da sogno è l’azienda di accessori e ...

Uomini e donne - Gian Battista e Claire incastrati : "Siete dei truffatori" (video) : Ennesima segnalazione a Uomini e donne. A finire nell'occhio del ciclone Gian Battista e Claire, due dei protagonisti del Trono Over del dating show di Maria De Filippi andato in onda oggi, lunedì 4 febbraio 2019.La dama e il cavaliere sono stati registrati da un anonimo telespettatore che si è ritrovato vicino a loro in un bar e ha ripreso una loro discussione, durante la quale i due pare stessero costruendo a tavolino gli interventi da ...

Di Maio accusa la Francia : 'Ipocriti colonialisti - Siete la causa dei flussi migratori' : Dopo l'ultima tragedia nel Mediterraneo, Luigi Di Maio prende di petto la questione rivolgendo un attacco diretto. A suo modo di vedere la Francia sarebbe colpevole di buona parte dei flussi migratori, dal momento che continua a portare avanti politiche colonialiste di sfruttamento economico del continente africano. Sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni si sono uniti alle parole del vicepremier e leader del M5S e non hanno risparmiato critiche a ...

I post pungenti della bella Carfagna a Conte e Salvini : “Siete dei geni” : Mara Carfagna attentissima sui social, non perde occasione per pungere i rivali al governo Mara Carfagna molto attiva sui social, posta spesso dei post sottili e pungenti contro il governo, gli ultimi verso Conte e Salvini. Si parla di crescita industriale e di manovra, la Carfagna non ci pensa due volte a prendere la mira e “sparare” il colpo. Salvini che si crede Trump ma che viene distrutto dal post di Mara Carfagna: “Non so ...

Il peso del figlio di Briatore nel mirino degli haters - l’imprenditore italiano difende Nathan Falco : “Siete solo dei poveretti” [FOTO] : Nathan Falco nel mirino degli haters, al centro delle critiche il peso del figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: la replica dell’imprenditore italiano Flavio Briatore ha trascorso il Capodanno con il figlio Nathan Falco. L’11enne, nato dall’amore tra l’imprenditore italiano ed Elisabetta Gregoraci, è stato al centro delle critiche social dopo le foto delle sue vacanze in Malindi con il padre. Il ...

Flavio Briatore difende Nathan Falco dagli haters : "Siete dei poveretti" : Questa volta Flavio Briatore è andato su tutte le furie: l'imprenditore si è arrabbiato a causa dei commenti di alcuni haters a una foto nella quale si vede il figlio Nathan Falco fare surf a Malindi aiutato da tre istruttori di colore. Lo scatto è stato postato sull'Instagram di Briatore.Il bambino, nato dalla relazione con la soubrette Elisabetta Gregoraci nove anni fa, è stato bersagliato non solo per via del supporto degli istruttori ...