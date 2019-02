Sgombero dell' Asilo occupato a Torino | guerriglia urbana nel centro tra anarchici e

Torino - Sgombero asilo occupato : il video della polizia : Sgomberato all'alba di giovedì l'asilo occupato di via Alessandria, a Torino. La struttura era occupata dal 1995 dagli anarchici. E tre di loro sono stati fermati con l'accusa di terrorismo in ...

Sgombero Casapound - Di Stefano detta le condizioni : «18 alloggi popolari in cambio dello stabile» : Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina di una mozione per lo Sgombero di Casapound dallo stabile di via Napoleone III a Roma, il segretario nazionale del movimento di estrema destra, ...

È stato chiesto lo Sgombero immediato dello stabile occupato da CasaPound a Roma : L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, a prima firma del consigliere Pd Giovanni Zannola, che chiede lo sgombero dello stabile di via Napoleone III occupato dal CasaPound. Oltre ai Dem ha votato a favore anche il gruppo del M5s. Il documento chiede alla sindaca Virginia Raggi di intervenire presso il Ministero degli Interni e preso il Prefetto/Questore affinché, si legge nella mozione, sia predisposto "lo sgombero immediato ...

È stato chiesto lo Sgombero immediato dello stabile occupato da CasaPound a Roma : L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, a prima firma del consigliere Pd Giovanni Zannola, che chiede lo sgombero dello stabile di via Napoleone III occupato dal CasaPound. Oltre ai Dem ha ...

Il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo Sgombero della sede di Casapound : Il 29 gennaio il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound a Roma, un edificio in via Napoleone III che il partito politico di estrema destra occupa abusivamente dal 2003. La

Roma - sì M5s al testo Pd : passa la mozione per lo Sgombero della sede di Casapound : L’assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi “ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore” affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell’edificio di Via Napoleone illegalmente occupato dall’associazione Casapound Italia”. Oltre al Pd ha votato a favore il Movimento 5 Stelle. Voto contrario di 4 consiglieri di ...

Sgombero migranti - parla l'attaccante della Castelnuovese : 'Farò di tutto per restare' : "Sono arrivato coi barconi dalla Libia come tutti, ma ora non so dove andare". A parlare ai microfoni di "Mattino Cinque" è Anszou Cissé , attaccante senegalese 19enne degli Juniores provinciali della ...

Torino - fiaccolata di Fratelli d'Italia per lo Sgombero immediato dell'ex Moi : Una fiaccolata per chiedere lo sgombero immediato dell'ex Moi di Torino, l'area che fu destinata al villaggio olimpico nel 2006. In piazza Fratelli d'Italia: 'Salvini ascolti i suoi fedeli alleati del ...

San Giovanni Incarico " Stanze dell'Unione in Comune : arriva l'ordinanza di Sgombero : Una vera e propria telenovela politica che ha il solo scopo di mettere in difficolta questa amministrazione. Pensavamo, infatti, che con il presidente Pantanella la situazione prendesse un verso ...

Migranti : a Torino lo Sgombero 'dolce' delle cantine del Moi : Una sessantina tra uomini e donne provenienti soprattutto da Ghana, Mali, Nigeria e Ciad sono stati portati via all'alba dagli scantinati dell'ex villaggio olimpico. Ma saranno anche ricollocati. ...

Torino - lo Sgombero dell'ex villaggio olimpico. FOTO : Torino, lo sgombero dell'ex villaggio olimpico. FOTO L'ex Moi è occupato da anni da profughi e famiglie di migranti. Gli scantinati erano già stati liberati nel novembre 2017 , ma era tornata a viverci una sessantina di persone. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Roma : operazioni di bonifica e Sgombero su tratto Ponte delle Valli : Roma – Alle prime ore dell’alba, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vescovio e della Polizia Roma Capitale, hanno effettuato una operazione di bonifica del tratto della Tangenziale Est all’altezza del Ponte delle Valli, occupato da senza fissa dimora che avevano trasformato il luogo in un vero e proprio rifugio di fortuna. Attraverso il coordinamento dei due uffici, venivano identificate e denunciate, dalla ...

Roma : Sgombero e risanamento area intorno a Ponte delle Valli : Roma – Questa mattina all’alba la Polizia Locale di Roma Capitale, gruppo Parioli e Reparto PICS (Pronto Intervento Centro Storico), insieme a personale Ama e al Servizio Giardini, sono intervenuti per liberare e risanare l’area sottostante il Ponte delle Valli, a ridosso della tangenziale est, dove insisteva un insediamento abusivo. Sono state abbattute sette baracche e l’intero sito e’ stato completamente ...

Lo Sgombero dell’ex Penicillina e la macchina della propaganda : Molti agenti di polizia e altrettanti giornalisti, ma l’edificio sgomberato nell’ultimo sgombero era semivuoto. In ogni caso la macchina della comunicazione politica non si è fermata. Leggi