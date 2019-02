Serie D | il Ciliverghe in trasferta contro il Sasso Marconi

Serie D - impresa Ciliverghe contro il Modena : In una cornice di pubblico spettacolare che sfiora le ottocento presenze Casa Cili ospita una gara storica per il Ciliverghe a cui si oppone il Modena, secondo in classifica. Il tecnico Carobbio, reduce insieme ai suoi ragazzi da tre vittorie nelle ultime quattro partite, recupera Minelli al centro della difesa rispetto alla trasferta di Pavia facendo accomodare Careccia in panchina. Nei primi dieci minuti il Modena tasta subito la ...

Serie D - Pavia-Ciliverghe : blitz ospite : Con l’imperativo di tornare a conquistare punti in trasferta il Ciliverghe affronta il Pavia in una giornata glaciale e su un campo reso bruttissimo dalle recenti nevicate con il tecnico Carobbio che conferma dieci undicesimi dal derby vinto contro la Calvina, obbligato a rinunciare all’infortunato Minelli sostituito da Careccia. Il primo tempo non offre particolari emozioni con le squadre condizionate dal campo e dal freddo, ma è il ...

Serie D - il Ciliverghe cerca la terza gioia in trasferta : Con due vittorie nelle ultime tre partite il Ciliverghe cerca la terza gioia nella trasferta di Pavia per ritrovare i tre punti lontani da casa che mancano da un girone intero visto che i gialloblù han vinto una sola gara lontano dalle mura amiche, proprio contro il Calvina nel derby di andata disputato alla seconda Il Pavia non vince dal mese di novembre e nell’ultima gara è andata incontro ad una sconfitta di misura, giunta nei minuti ...

Serie D - il Ciliverghe supera il Calvina con il minimo sforzo : Ci sono partite da vincere ad ogni costo, in cui, come detto alla vigilia da Carobbio, “o è vita o è morte”. Con questo spirito il Ciliverghe ospita il Calvina per un derby in cui i gialloblù non possono sbagliare. Il tecnico rilancia Guerci tra i titolari, recupera in difesa Minelli, comunque non al meglio, mentre lancia in attacco Pasotti in coppia con Aloia. E la squadra, chiamata a cancellare la prestazione contro il Classe di sette ...

Serie D - tempo di derby per il Ciliverghe : tempo di derby per il Ciliverghe che domani ospita il Calvina, ma soprattutto tempo di ottenere risultati positivi per la formazione gialloblù chiamata ad un pronto riscatto dopo la debacle subita a Classe contro l’ultima in classifica domenica scorsa. Il tecnico Carobbio non potrà ancora contare sull’apporto di Joelson, Licini, Guerini e Viotti, mentre in settimana è giunta la conferma dell’indisponibilità di Mauri, fermo almeno un mese, ...