Serie D | i risultati della 23e della 26giornata | il Cesena continua la fuga

Serie B - i risultati della 23giornata : Puscas rilancia il Palermo - colpo dello Spezia : PERUGIA-Palermo 1-2 2' e 47' Puscas, PA,, 89' Melchiorri, PE, PERUGIA , 4-3-1-2, : Gabriel; Mazzocchi, 52' Moscati,, El Yamiq, Cremonesi, Felicioli; Dragomir, Bianco, 73' Falzerano,, Kingsley; Verre;...

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : via alle prime 5 partite! Diretta gol live score - 25giornata - : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite che si giocano oggi sabato 9 febbraio nei gironi A e B per la 25giornata.

Serie B - i risultati in diretta LIVE della 23giornata : ... "B preoccupata ma vigile" Leggi su Sky Sport l'articolo Crisi Palermo, Balata: "B preoccupata ma vigile" - di luca.cassia 11:19 Palermo, ufficiali le dimissioni di Richardson Leggi su Sky Sport l'...

Serie D : due giornate di squalifica a Roberto Bonaventura della Lavagnese risultati : ... Ciappellano, Di Lernia, della Valle, Pautassi, Cirio , Chieri, , Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis , Borgaro Nobis, , Spadafora, Niang , Pro Dronero, , Bernabino, Scienza,...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : così andò nel girone d'andata - diretta gol live score 23giornata : RISULTATI SERIE A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite, previste oggi sabato 9 febbraio 2019, anticipi della 23giornata.

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : la risalita del Monza - diretta gol live score - 25giornata - : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi sabato 9 febbraio nei gironi A e B per la 25giornata.

Risultati Serie C diretta live : il Monza in trasferta : Risultati Serie C diretta live – Non solo la Serie A e la Serie B, si gioca un turno molto importante anche per il campionato di Serie C, in particolar modo il turno si apre con il Gruppo B con partite in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse, è grande bagarre soprattutto per i playoff. trasferta per la Fermana sul campo del Sudtirol, momento molto difficile per la Ternana, nonostante il cambio di allenatore i Risultati ...

Risultati Serie B - il Benevento fa la voce grossa contro la Salernitana : la zona Serie A adesso è vicina [FOTO] : 1/26 Cafaro/LaPresse ...

RISULTATI COPPA ITALIA Serie C / Diretta gol live score ottavi : Monza e Trapani ok - che colpo l'Imolese! : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: si giocano gli ottavi di finale con partite di cartello come Monza Pro Vercelli e il derby Pisa Pontedera.

Risultati Coppa Italia Serie C diretta live : il Trapani contro il Catanzaro : Risultati Coppa Italia Serie C diretta live – Non solo il campionato, grande attenzione anche per la Coppa Italia di Serie C, si tratta infatti di una competizione molto importante che può portare il club vincente direttamente ai playoff, per questo è seguita con molta attenzione e preparata bene dai club. Nella giornata di oggi importanti partite per gli ottavi di finale, il Gozzano dovrà vedersela con l’Albinoleffe mentre il ...