Serie C | le formazioni | c' è Pro Vercelli-Pro Patria

DIRETTA BRESCIA CARPI / Risultato live 0-0 - streaming video DAZN : le formazioni ufficiali - via! - Serie B - : DIRETTA BRESCIA CARPI streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario, Risultato live della partita di Serie B al Rigamonti per la 23giornata.

Serie A : Sassuolo Juventus - formazioni : "Contro il Sassuolo mi aspetto una partita difficile, se non saremo bravi a far girare il pallone. Servirà una partita seria". Allegri non si fida degli emiliani di De Zerbi, squadra "con entusiasmo e ...

Probabili Formazioni Sassuolo – Juventus - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Sassuolo – Juventus, Serie A 10/02/2019Sassuolo e Juventus si sfidano per il quarto turno di ritorno. Bianconeri che cercheranno la vittoria contro un avversario di qualità.Sassuolo – De Zerbi schiererà il tridente con Berardi, Babacar e Djuricic. In mezzo al campo Sensi e Locatelli sono sicuri del posto, Magnanelli dovrebbe occupare il terzo posto. In porta ci sarà Consigli, mentre Peluso sarà confermato al ...

Serie B Brescia-Carpi - probabili formazioni e diretta dalle 18. Dove vederla in tv : Allenatore: Castori ARBITRO : Illuzzi di Molfetta IN TV : Dazn SEGUI LIVE Brescia-Carpi Classifica Serie B La cronaca

Probabili Formazioni Atalanta – Spal - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Atalanta – Spal, Serie A 10/02/2019Atalanta e Spal si sfidano all’Atleti Azzurri: i padroni di casa inseguono il sogno Europa ma avranno di fronte una Spal in salute. Nell’andata, netta vittoria dei ferraresi.BERGAMO – Gasperini recupera Ilicic, e lo schiera con Gomez e Zapata. In porta ci sarà Berisha, mentre in difesa spazio a Mancini con Palomino e Toloi. Gosens e Hateboer sulle fasce, al centro ...

Probabili Formazioni Bologna – Genoa - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Bologna – Genoa, Serie A 10/02/2019Bologna e Genoa si sfidano nel lunch match della domenica: entrambe le squadre necessitano di una vittoria per staccarsi dalla zona rossa, anche se i liguri sono più tranquilli degli emiliani.Bologna – Mihajlovic confermerà il 4-3-3 con Skorupski in porta e Dijks e M’Baye sulle fasce, mentre i centrali saranno Calabresi e Danilo. Centrocampo con Pulgar regista e Poli e ...

Probabili Formazioni Parma – Inter - Serie A 09/02/2019 : Probabili Formazioni Parma – Inter, Serie A 09/02/2019Parma e Inter si sfidano nell’anticipo serale al Tardini. I nerazzurri cercheranno di vendicare la sconfitta subita in casa dai ducali.Parma – D’Aversa si coccola Gervinho e lo schiera titolare con l’ex Biabiany e Inglese. In porta ci sarà Sepe, mentre in difesa occasione per Gazzola: completeranno il reparto Bruno Alves, Gagliolo e Bastoni. Sicuri del posto a ...

Serie A : Fiorentina Napoli - formazioni : A Firenze arriva un Napoli decimato dalle cessioni di mezza stagione e dagli infortuni. Manca Hamsik, che in queste ore dovrebbe, sull'argomento c'è un mistero alquanto fitto, essere a Madrid per le ...

Serie A : Parma Inter - formazioni : ''In ballo non ci sono solo le sorti dell'Inter ma anche quelle delle nostre carriere''. Un avvertimento, scandito con lentezza, per dare peso ad ogni parola: Luciano Spalletti alla vigilia della ...

Probabili formazioni Serie B - 23^ giornata : gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – Si gioca la 23^ giornata del campionato di Serie B, un turno molto importante ed in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Si parte con l’anticipo tra Salernitana e Benevento, il Cittadella dovrà vedersela con lo Spezia mentre la Cremonese contro il Padova. Trasferta per il Palermo contro il Perugia, il club rosanero deve fare i conti con qualche problema di troppo fuori dal ...