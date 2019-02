Serie A | Milan Cagliari | Biglia torna tra i convocati

Serie A - Milan-Cagliari in esclusiva su Sky in 4K HDR : Il Milan, reduce dal pareggio in trasferta contro la Roma, torna in campo domenica in casa contro il Cagliari. L’impegno sulla carta è certamente abbordabile per i rossoneri, ma già all’andata i sardi sono riusciti a fermare sul pareggio i sardi che sognano quindi di poter fare il bis. Un successo per la squadra di […] L'articolo Serie A, Milan-Cagliari in esclusiva su Sky in 4K HDR è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Serie A - Milan-Cagliari del 10 febbraio visibile in streaming su Sky Go : Aria nuova in casa Milan dopo gli ultimi risultati e gli innesti del calciomercato invernale. Il fattore P (Paqueta' e soprattutto Piatek) ha dato nuove speranze al sogno Champions dei rossoneri di Gattuso, che ora si trovano a soli 4 punti dal terzo posto, occupato dall'enigmatica Inter di Spalletti. Il Milan domenica affronta il Cagliari, in una gara ampiamente alla portata dei 'diavoli rossoneri'. La sfida si giocherà alle ore 20:30 presso lo ...

Pronostici Serie A 23ª giornata : da Lazio-Empoli a Milan-Cagliari - Juve e Roma favorite : La Serie A torna protagonista con una 23ª giornata di campionato dai Pronostici non scontati, che si giocherà da giovedì 7 a domenica 10 febbraio. Un altro turno molto importante per la classifica, che vede al comando sempre la Juventus con un buon margine sul Napoli. A interessare parecchio è la zona Champions League, con l'Inter che rischia di essere risucchiata nel gruppone che vede coinvolte Milan, Roma, Atalanta, Lazio e Sampdoria. Insomma ...

Serie A – Cambia ancora la data di Milan-Empoli : partita anticipata a venerdì 22 febbraio : Cambia ancora una volta la data di Milan-Empoli: la sfida, valevole per la 6ª Giornata di ritorno della Serie A 2018-2019 si giocherà venerdì 22 febbraio alle ore 20:30 Non c’è pace per i tifosi della Serie A! Per la seconda volta a distanza di pochi giorni Cambia la data di Milan-Empoli. La sfida, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2018-2019, è stata nuovamente modificata. Milan-Empoli non si ...

Serie A - Milan-Cagliari : Gattuso vuole consolidare il quarto posto - Suso verso la panchina : Dopo il sofferto pareggio all'Olimpico contro la Roma per 1-1, grazie alla prima rete in campionato in maglia rossonera di Piatek, il Milan non può concedersi distrazioni e pensa già alla sfida di domenica sera (ore 20.30) a San Siro contro il Cagliari. Gli uomini di Gattuso stanno attraversando un ottimo momento di forma e stanno lottando a denti serrati per il tanto sognato quarto posto che consentirebbe loro di ritornare in Champions League ...

Biglietti Milan-Cagliari - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il match di San Siro : Domenica 10 febbraio alle ore 20.30 Milan e Cagliari si affronteranno nel posticipo della 23a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Partita decisamente importante per le due formazioni, ancora in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali. La squadra di Rino Gattuso si trova momentaneamente al quarto posto, con quattro punti di distacco dall’Inter e con l’arrivo di Krzysztof Piatek vuole compiere un ulteriore salto ...

Serie A : pareggio di Juventus e Milan - vittoria di Napoli - Lazio e Atalanta : La ventiduesima giornata di Serie A ha regalato molte emozioni. Partenza sprint di sabato con Empoli-Chievo, Napoli-Sampdoria e Juventus-Parma....Continua a leggere

Basket - Serie A 2019 : Milano perde a tavolino contro Pistoia! James Nunnally era squalificato - non avrebbe dovuto scendere in campo : Poco più di mezza giornata è bastata a dirimere il “caso-Nunnally” venutosi a creare dopo la disputa del match tra Oriora Pistoia e A|X Armani Exchange Milano. Il giudice sportivo ha respinto l’istanza di ricorso della società toscana, ma ha appurato il fatto che su James Nunnally pendesse una squalifica in essere ancora non scontata ed ha perciò omologato la gara con il 20-0 a favore di Pistoia. In particolare, l’istanza ...

Basket - Serie A 2019 : c’è un caso Nunnally - in campo da squalificato in Pistoia-Milano. L’Oriora valuta il ricorso - l’Olimpia rischia la sconfitta a tavolino? : Nel dopogara di Oriora Pistoia-A|X Armani Exchange Milano da alcune fonti di informazioni pistoiesi, e precisamente Pistoia Sport, scoppia la grana relativa all’impiego di James Nunnally nel posticipo della Serie A 2018-2019. L’ultimo arrivato in casa Olimpia, infatti, a norma di regolamento in campo non ci si sarebbe dovuto presentare. Ai tempi in cui militava ad Avellino, infatti, il ventottenne di San Josè subì una squalifica ...

Basket - Serie A : l'Olimpia Milano senza Gudaitis sbanca Pistoia : 91-81 : L' Olimpia Milano senza Arturas Gudaitis, stagione finita, soffre solo per qualche minuto a Pistoia, ma poi va a vincere sul parquet della OriOra con il punteggio di 91-81. La squadra di Pianigiani si ...

Basket - 18a giornata Serie A 2019 : Pistoia lotta ma non basta - Milano si aggiudica il posticipo : Tutto come da pronostico tra Pistoia e Milano. La formazione di Simone Pianigiani si impone sul campo del fanalino di coda del campionato con il punteggio di 81-91 nel posticipo della 18a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket e ristabilisce sei punti di margine in classifica nei confronti di Venezia. Gli uomini di Alessandro Ramagli hanno messo in campo una buona prestazione, trascinati da L.J. Peak (21 punti) e Ousman Krubally (19 punti e ...