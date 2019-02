Sergio Mattarella furioso con Giuseppe Conte per la crisi francese | perché non gli ha

Sergio Mattarella : "Sulle foibe c'è stata un'ingiustificabile cortina di silenzio" : Il silenzio che c'è stato sull'orrore delle foibe non può essere giustificato. Lo ha sostenuto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale alla cerimonia del Giorno del ricordo delle vittime delle foibe. "La guerra fredda, con le sue durissime contrapposizioni ideologiche e militari, fece prevalere, in quegli anni, la real-politik - ha affermato il capo dello Stato - L'Occidente finì per guardare ...

Emmanuel Macron contro l'Italia Sergio Mattarella furioso con Giuseppe Conte : la telefonata - mossa disperata : Una "grave, inutile e dannosa crisi diplomatica". Il retroscena dal Quirinale di Repubblica dipinge un presidente Sergio Mattarella preoccupato e arrabbiato con il governo per lo scontro inaudito con la Francia. Prima ancora che il presidente francese Emmanuel Macron inasprisse le tensioni, facendo

Sergio Mattarella - il messaggio disperato a Enzo Moavero per ricucire con la Francia : Non era ancora rientrato dall'Angola Sergio Mattarella quando ha saputo con sgomento del richiamo dell'ambasciatore francese da parte di Emmanuel Macron. Sono dovute passare alcune ore prima che il Capo dello Stato riuscisse a mettersi in contratto con il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, ultimo

Governo tecnico dopo le elezioni europee : lo 'spettro' ventilato da Sergio Mattarella : Torna lo 'spettro del Governo tecnico '. Un'ipotesi non così lontana se si immagina uno scenario post-elezioni europee in cui la Lega di Matteo Salvini esplode e il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio ...

Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del Presidente : Quanto guadagna Sergio Mattarella: stipendio e redditi del Presidente stipendio Sergio Mattarella Vi siete mai chiesti Quanto può guadagnare il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sul Presidente della Repubblica, in questo caso Sergio Mattarella, Quanto guadagna e qual è il ...

Sergio Mattarella striglia il Governo sul Venezuela : "No incertezze sulla linea condivisa con l'Ue" : "Tra Venezuela e Italia il legame è strettissimo, questa condizione ci richiede senso di responsabilità e linea condivisa con partner europei. E nella scelta non vi può essere né incertezza né esitazione". Sergio Mattarella esige chiarezza dal Governo italiano sulla crisi politica in Venezuela, nel rispetto della linea condivisa in ambito europeo e atlantico. "Non ci può essere incertezza né ...

Sergio Mattarella - l'ombra di Giorgio Napolitano sul "no" del presidente : Bisignani - roba esplosiva : Lo zampino di Giorgio Napolitano dietro il caos del governo su Consob? Ne è convinto Luigi Bisignani, che sul Tempo riporta fonti riservate secondo cui "a fare pressioni su Sergio Mattarella, che si è impuntato contro il candidato interno Marcello Minenna ben conosciuto negli ambienti internazionali

Sergio Mattarella - l'ombra di Giorgio Napolitano sul 'no' del presidente : Bisignani - roba esplosiva : E ora la partita diventa tutta politica, con il rischio ancora una volta che i 5 Stelle si spacchino tra ideali , elettorali, e realpolitik .

Sergio Mattarella - il rimpasto colpo di grazia al 'partito del Presidente' : slavina terrificante sul governo : I ministri, cioè, più tecnici e meno politici: Giovanni Tria all'Economia, Enzo Moavero Milanesi agli Esteri, Paolo Savona agli Affari Ue. Quest'ultimo pare a un passo dalla promozione-rimozione, ...

Gerry Scotti - il clamoroso sfogo in diretta : 'Sergio Mattarella - quel discorso...' : Gerry Scotti , rispondendo alla domanda di un concorrente a Chi vuol essere milionario , fa uno sfogo davvero anomalo. Il quesito chiedeva cosa avesse mostrato il Presidente Sergio Mattarella lo ...

Sergio Mattarella - il rimpasto colpo di grazia al "partito del Presidente" : slavina terrificante sul governo : Più che rimpasto, terremoto. C'è la fila di ministri con gli scatoloni pronti e, sorpresa, potrebbero non essere quelli preventivati fino a poche settimane fa. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, a soffrire maggiormente sarebbe il "partito di Mattarella", che riunisce gli uomini di fiduci

Sergio Mattarella e il Vaticano - il retroscena : asse per la crisi di governo - il ruolo di Giuseppe Conte : L'establishment vuole la crisi di governo. Anche se un'alternativa a questo esecutivo giallo verde non c'è, perché il consenso, soprattutto per quanto riguarda la Lega, continua a crescere, c'è chi sogna un diverso progetto politico. Ma l'opposizione dov'è? Ai tempi della Dc c'erano i comunisti, a S