Selfie primo documentario italiano alla Berlinale | applausi per la Napoli di Agostino

Cinema : per CLIC - il primo Selfiefilm della storia - in arrivo una “Selfiedistribuzione” : Non è un gioco di parole: si intitola proprio così, CLIC, ed è il primo selfiefilm nella storia del Cinema, realizzato dal primo selfieregista che, ovviamente, è anche il primo selfieattore e selfiedistributore di tutti i tempi Milano, 14 gennaio 2019 – Come tutte le innovazioni è presto per sapere se farà tendenza o resterà un [...]