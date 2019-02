Selfie | monologo esteriore dei giovani della Napoli popolare

huffingtonpost

(Di sabato 9 febbraio 2019) Secondo la filosofa e terapeuta Elsa Godart (Jedonc je suis) l'esperienza delrende più insicuro e fragile il nostro io: che ha bisogno in continuazione di qualcuno che veda e approvi la sua immagine. Nella connessione interrotta con la rete, tutto ciò che mi rappresenta viene congelato in un presente assoluto che "neutralizza ed estingue nella nostra esperienza l'attendere, lo sperare, il pazientare".Eppure è proprio per questa ragione che i videodi Antonio e Pietro, i due adolescenti protagonisti didi Agostino Ferrente, presentato in anteprima mondiale alla Berlinale nella sezione Panorama, appaiono allo spettatore così interessanti ed enigmatici, così diversi e unici: nati in un quartiere di, Traiano, ex baraccopoli, sono il diario personale di due ragazzi che non attendono, non sperano e non pazientano per ...