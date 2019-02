Sei Nazioni | Italia-Galles 15-26 | dopo i calci in avvio | azzurri sconfitti ma non travolti

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia-Galles 15-26 - le pagelle degli azzurri. Super Steyn - bene Allan e Padovani : Reazione da parte dell’Italia: la nazionale azzurra di Rugby, all’esordio casalingo in quel di Roma per quanto riguarda il Sei Nazioni 2019, si difende al meglio, trova i giusti spazi, ma non riesce a vincere. Parisse e compagni escono sconfitti per 25-16 all’Olimpico con il Galles al termine di un match comunque molto lottato. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle dei protagonisti azzurri. Jayden Hayward, voto 7: ...

Sei Nazioni 2019 - Italia-Galles 15-26. O’Shea : “Giocato bene in difesa e rimessa”. Parisse : “Usciamo a testa alta” : L’Italia è stata sconfitta dal Galles per 15-26 nella seconda partita del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri hanno lottato alla pari con i Dragoni ma purtroppo non sono riuscito a regalare una gioia al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. Di seguito le dichiarazioni che il CT e il capitano hanno rilasciato ai microfoni di DMAX: Conor O’Shea: “Abbiamo giocato bene in difesa e in rimessa, cose mai scontate per noi. Alla ...

Sei Nazioni - Italia-Galles 15-26 : la diretta della gara : 81' Finisce qui, su un "avanti" chiamato ad Ascombe che si era lanciato a una nuova meta: seconda sconfitta nel Sei Nazioni 2019 per l'Italia. 74' Seconda meta azzurra! Parisse smarca Allan che ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : orgoglio azzurro all’Olimpico - una buona Italia cede per 26-15 al Galles : L’orgoglio, quello che è spesso mancato nell’ultimo periodo. Il pubblico di Roma ha dato quella spinta in più: allo Stadio Olimpico, al debutto casalingo stagionale nel Sei Nazioni, gli azzurri sono usciti sì sconfitti con il Galles, ma hanno dimostrato di valere un livello superiore rispetto a quello mostrato settimana scorsa a Murrayfield con la Scozia. I Dragoni si impongono nella seconda giornata del torneo per 26-15, portandosi ...

Sei Nazioni - Italia-Galles 10-19 : la diretta della gara : 53' Azione di sfondamento gallese, arriva la meta di Adams: 10-17 . 48' La mischia italiana sembra tenere bene gli assalti britannici. 42' Allan apre le marcature nel secondo tempo con una penalty da ...

Sei Nazioni - Italia-Galles 10-12 : Allan trasforma - gli azzurri ci sono! : 2° TEMPO 43': palla quasi rubata dal Galles, ma con un'azione irregolare che porta al calcio di punizione per gli azzurri. Allan trasforma senza problemi: decimo punto Italia, adesso i ragazzi di O'...