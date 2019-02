Sei Nazioni femminile 2019 | Italia-Galles 3-3 Le azzurre premono nel finale ma non

Sei Nazioni - Italia altro k.o. Parisse a testa alta : 'Giocata una gran gara' : Due mete pari , mai accaduto nella serie negativa delle 18 gare precedenti, non consentono altro che un'onorevole sconfitta. L'Italia cede al Galles 26-15, non riesce ancora a svoltare, però la ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Azzurre in testa per una notte : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Venerdì 1 febbraio 18:00 ...

VIDEO Italia-Galles 15-26 - Sei Nazioni rugby : highlights e sintesi della partita - gli azzurri lottano all’Olimpico : L’Italia è stata sconfitta dal Galles per 26-15 nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri hanno tenuto testa ai Dragoni per 70 minuti prima di cedere definitivamente contro la terza forza del ranking internazionale. I ragazzi di Conor O’Shea sono stati capaci di portarsi fin sul 10-12 in avvio di secondo tempo grazie alla meta di Steyn e al piazzato di Allan, poi le due mete degli ospiti ...

Sei Nazioni - Italia Galles 15-26 : 19esima sconfitta di fila. Il commento di Pierantozzi : Volete prima le cose buone o quelle cattive, anzi quelle reali ? Prima quelle negative: il gioco è degli altri. Tu puoi provare a rallentarlo, fermarlo, puoi metterci voglia, coraggio, puoi anche ...

Sei Nazioni 2019 - il Galles batte l'Italia all'Olimpico 26-15 : L' Italia cede 26-15 al Galles nella seconda giornata del Sei Nazioni 2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri hanno giocato una partita di cuore e carattere , riuscendo a impensierire i ...

Sei Nazioni - Italia-Galles 15-26 : dopo i calci in avvio - azzurri sconfitti ma non travolti : ... perché alla fine nel secondo turno del Sei Nazioni la gara la porta a casa il Galles, 26-15, la cronaca , che infila una storica undicesima vittoria consecutiva, record assoluto per la secolare ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia-Galles 15-26 - le pagelle degli azzurri. Super Steyn - bene Allan e Padovani : Reazione da parte dell’Italia: la nazionale azzurra di Rugby, all’esordio casalingo in quel di Roma per quanto riguarda il Sei Nazioni 2019, si difende al meglio, trova i giusti spazi, ma non riesce a vincere. Parisse e compagni escono sconfitti per 25-16 all’Olimpico con il Galles al termine di un match comunque molto lottato. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle dei protagonisti azzurri. Jayden Hayward, voto 7: ...

Sei Nazioni - l'orgoglio non basta. Italia sconfitta dal Galles 15-26 : Una prova d'orgoglio che però non basta ad invertire la rotta. L'Italrugby , dopo il ko all'esordio con la Scozia , nella seconda gara del 'Sei Nazioni' china la testa anche al Galles , che passa ...

Sei Nazioni - azzurri ko : Seconda partita e seconda sconfitta per l'Italrugby nel 6 Nazioni 2019 . Dopo il ko per 33-20 in trasferta contro la Scozia, gli azzurri cedono anche al Galles per 26-15 tra le mura amiche dello ...

Sei Nazioni 2019 - Italia-Galles 15-26. O’Shea : “Giocato bene in difesa e rimessa”. Parisse : “Usciamo a testa alta” : L’Italia è stata sconfitta dal Galles per 15-26 nella seconda partita del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri hanno lottato alla pari con i Dragoni ma purtroppo non sono riuscito a regalare una gioia al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. Di seguito le dichiarazioni che il CT e il capitano hanno rilasciato ai microfoni di DMAX: Conor O’Shea: “Abbiamo giocato bene in difesa e in rimessa, cose mai scontate per noi. Alla ...

Sei Nazioni - Italia-Galles 15-26 : la diretta della gara : 81' Finisce qui, su un "avanti" chiamato ad Ascombe che si era lanciato a una nuova meta: seconda sconfitta nel Sei Nazioni 2019 per l'Italia. 74' Seconda meta azzurra! Parisse smarca Allan che ...

Rugby - Sei Nazioni : l'Italia sconfitta in casa dal Galles per 26-15 : L' Italia perde in casa contro il Galles la seconda partita di questa edizione del Sei Nazioni . Gli ospiti si portano sullo 0-12 con quattro punizioni messe a segno da Biggar. Steyn cerca di scuotere ...

Rugby Sei Nazioni - l'Italia ci prova ma il Galles è più forte : azzurri ko 15-26 : ROMA - Diciassettesima sconfitta di fila per l'Italia nel Sei Nazioni di Rugby. Nel debutto casalingo contro il Galles , gli azzurri cedono ai Dragoni 15-26 . Due mete per parte. I calci piazzati ...

Rugby - Sei Nazioni : Italia-Galles 15-26. Azzurri due volte in meta - ma non basta : Il Galles ha sconfitto per 26-15 l'Italia allo stadio Olimpico di Roma nel match che ha chiuso la prima parte del programma della seconda giornata del Sei Nazioni. Seconda vittoria, anche questa senza ...