Scozia-Irlanda | Sei Nazioni 2019 9 febbraio | orario d’inizio e come vederla in tv e

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : tutto facile per l’Irlanda - Scozia battuta 22-5 : Dopo la disfatta casalinga, preventivata, con l’Inghilterra all’esordio, arriva la prima vittoria per l’Irlanda nel Sei Nazioni di Rugby femminile 2019. Le Verdi si impongono senza problemi in trasferta a Glasgow con la Scozia per 22-5. Altra prestazione incolore per le scozzesi in casa: seconda sconfitta consecutiva e zero punti in classifica per loro. Primo tempo equilibrato: le ospiti vanno in meta praticamente in apertura e ...