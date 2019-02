Scontro Roma-Parigi | “Mettete il tricolore francese alle finestre” La rivolta delle

Scontro Italia-Francia - Salvini invita Castaner a Roma | : Tensione alle stelle tra i due paesi dopo la decisione di Parigi di richiamare l'ambasciatore. La ministra francese Loiseau: "La ricreazione è finita". Di Maio: "Nessuna lite, ma Macron è un ...

Scontro Roma-Parigi - Ue : caso bilaterale : 13.04 "Si tratta di una questione bilaterale". Così uno dei portavoce della Commissione Ue in merito alla crisi diplomatica tra Francia e Italia. Intanto prosegue la polemica per l'incontro di Di Maio con i gilet gialli, ritenuta dai francesi "ingerenza inopportuna".La ministra francese Loiseau dice: "Non si tratta di drammatizzare, ma la ricreazione è finita". Di Maio a Le Monde:le divergenze politiche e di visione fra i governi francese e ...

Scontro Francia-Italia - Parigi : 'Roma fa battute ma è in recessione' : Non si fa politica con le ingerenze in altri Paesi, non abbiamo bisogno di forze straniere in casa nostra". Così Jacline Mouraud, tra le principali leader dei gilet gialli, fondatrice del Movimento ...

Scontro Francia-Italia - Parigi : Roma fa battute ma è in recessione : Sebbene il richiamo dell'ambasciatore francese "non sia permanente", la decisione è stata presa perché "era importante mandare un messaggio". A spiegarlo, parlando di "scortesia" per l'incontro Di ...

Scontro Roma-Parigi - Mattarella : 'Ristabilire immediatamente clima di fiducia' : Dopo il richiamo a Roma per consultazioni dell'ambasciatore Christian Masset (era dal 1940 che non accadeva qualcosai simile), il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha subito espresso fermamente la sua posizione. Oltre a dirsi preoccupato, il Capo dello Stato ha ammesso la necessità di preservare e difendere strenuamente la relazione d'amicizia con la Francia, la cui frattura (eventualmente) sarebbe dannosa soprattutto per ...

Alitalia - "Air France si chiama fuori dopo Scontro Roma-Parigi" : Air France avrebbe deciso di sfilarsi dalla partita per il salvataggio di Alitalia : una decisione "dovuta a motivi politico-istituzionali", riferiscono al Sole 24 Ore "fonti autorevoli", dopo la ...

LIVE Roma-Milan - Serie A 2019 in DIRETTA : Scontro diretto da Champions all’Olimpico : Appuntamento alle 20:30 per il posticipo serale della 22ma giornata di Serie A: Roma-Milan. Le due compagini vengono da risultati completamente opposti in Coppa Italia: i giallorossi sono stati demoliti al Franchi dalla Fiorentina per 7-1, mentre i rossoneri hanno eliminato il Napoli al San Siro grazie alla doppietta del neo-acquisto Piatek. Sicuramente i rispettivi risultati potrebbero lasciare il segno, rispettivamente in negativo e in ...

Tiromancino vs Fedez - è Scontro sui social : "Meglio essere un clown - c'è più dignità" : Nelle ultime ore un botta e risposta velenoso tra i due cantanti ha infiammato il web e diviso i fan

Roma : Scontro tra tre auto in zona Centrale del Latte - un morto e due feriti : Roma – Incidente mortale questa notte intorno all’1, all’uscita dal Gra – Centrale del Latte, su via Belmonte in Sabina. Nello scontro tra tre auto ad avere la peggio e’ stato un 52enne, deceduto a seguito dell’impatto. Gli altri due conducenti, un uomo di 39 anni e una donna di 31, sono stati accompagnati all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti gli uomini del ...

Atalanta-Roma alle 15 La Diretta lo Scontro diretto per la Champions : Match fondamentale nella corsa al 4o posto in graduatoria, Atalanta e Roma si sfidano oggi allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per la 21a giornata di Serie A. Entrambe le compagini vivono un ...

Roma - lo Scontro diretto contro l'Atalanta : dal nostro inviato BERGAMO Spesso per Bergamo è la Partita. Questa la diventa anche di più, perché la classifica, dopo 20 giornate, invoglia l'Atalanta. E la gente dello stadio Atleti Azzurri d'Italia ...

Roma - El Shaarawy : «Con l'Atalanta sarà uno Scontro Champions» : Roma - " Col Torino abbiamo dato un segnale forte al campionato e alla corsa per la Champions League. Abbiamo ridotto il distacco e siamo ad un punto ". Così l'esterno della Roma , Stephan El Shaarawy ...

Quei latitanti in Francia - Parigi : "Nessuna richiesta di estradizione". Scontro con Roma : Alta tensione tra Francia e Italia. Negli ultimi giorni i rapporti tra Parigi e Roma sono in crisi dopo le parole di Di Maio sulla politica "coloniale" da parte della Francia in Africa. Il governo francese, come è noto, ha convocato l'ambasciatrice italiana a Parigi. Ma sullo Scontro tra i due Paesi c'è anche il dettaglio non secondario della disputa per riportare in Italia i latitanti che hanno goduto per troppi anni della "dottrina Mitterand" ...

ROMA - EX PENICILLINA : Scontro SALVINI-RAGGI/ Sgombero : scoperti due occupanti abusivi all'interno : Ex PENICILLINA, Raggi vs Salvini "Di nuovo occupata". Il ministro dell'interno replica al sindaco di ROMA: scoperti due occupanti abusivi all'interno.