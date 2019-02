Sci di Fondo – Pellegrino entusiasta a Lathi | “gambe non al meglio | ho sfruttato qualche

Sci di fondo : Pellegrino 2° a Lahti dove fu campione del mondo nel 2017 : Il campione olimpico e il campione del mondo fanno tutta la gara insieme: in semifinale i problemi li ha solo Pellegrino che prima si tocca nel curvone verso sinistra con il norvegese Eirik Bransdal ...

Sci di fondo – Sprint in tecnica libera - Greta Laurent nelle retrovie a Lahti : Greta Laurent va fuori ai quarti nella Sprint in tecnica libera di Lahti e chiude 17esima. Vince la norvegese Falla Si chiude con un 17° posto la Sprint in tecnica libera di Lahti per Greta Laurent. L’unica azzurra iscritta alla gara aveva superato con il decimo tempo le qualificazioni, con un distacco di 6″81 dalla sorprendente slovena Eva Urevc. Poi ai quarti, nel primo turno della fase a eliminazione diretta, ha chiuso al ...

Sci di fondo - Sprint Lahti 2019 : Maiken Caspersen Falla trionfa nella gara femminile - Greta Laurent fuori nei quarti : Maiken Caspersen Falla ha vinto, al termine di una volata molto tirata, la gara Sprint femminile di Lahti valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. La norvegese è stata in grado di rimontare al ritmo di un treno ad alta velocità, subito dopo l’ultima curva, l’americana Sophie Caldwell, che si è dovuta arrendere per 11 centesimi nonostante un tentativo di rinvenire. Terzo posto per la svedese Maja Dahlqvist, a 37 ...

Sci di Fondo – Federico Pellegrino stupisce ancora : l’azzurro secondo nello sprint in tecnica libera a Lathi : Federico Pellegrino secondo nella sprint in tecnica libera a Lathi: l’azzurro si arrende solo ad un super Klaebo Se tutti gli atleti che non sono al massimo della condizione fossero capaci di arrivare sul podio, avremmo un numero indefinito di fuoriclasse. Purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, non è così e di sicuro l’Italia del Fondo, e in generale dello sport, si gode il suo di campione. Si chiama Federico ...

Sci di fondo - Sprint Lahti 2019 : Federico Pellegrino torna sul podio! E’ secondo dietro Klaebo dopo un grande duello : Federico Pellegrino ha conquistato il secondo posto nella gara Sprint in tecnica libera di Lahti valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. L’alfiere azzurro di Nus ha ceduto, nella finale, soltanto a un regale Johannes Klaebo, che si conferma nello status di fenomeno della specialità. Il norvegese ha ottenuto così la settima vittoria parziale in questa stagione (contando le quattro all’interno del Tour de Ski senza la classifica ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Lahti 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino in semifinale! Greta Laurent fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Lahti in Finlandia: oggi, sabato 9 febbraio. Alle 11 sono in programma le qualificazioni e dalle 13.30 quarti di finale, semifinali e finali. Per tutti gli atleti al via si tratta di una vera e propria prova generale in vista dei Mondiali di Seefeld in programma fra due settimane, a partire dall’azzurro ...

Sci di fondo - Pellegrino quarto nelle qualificazioni della sprint a tecnica libera di Lahti : sprint in tecnica libera a Lahti, Pellegrino quarto nelle qualificazioni, tra le donne va ai quarti Greta Laurent Federico Pellegrino e Greta Laurent hanno superato le qualificazioni nella sprint in tecnica libera di Lahti. Nella gara femminile l’unica azzurra nella start list ha centrato il decimo tempo, chiudendo in 2’47’48, a 6″81 dalla sorprendente slovena Eva Urevc che ha rifilato distacchi importanti a tutte ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nelle qualificazioni della sprint tl bene Greta Laurent e Federico Pellegrino - out De Fabiani e Zelger : Qualifiche in chiaroscuro per l’Italia quelle della sprint in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Lahti, in Finlandia hanno agevolmente superato il turno Greta Laurent, decima tra le donne, e Federico Pellegrino, quarto tra gli uomini, mentre sono stati eliminati Stefan Zelger, 34°, e Francesco De Fabiani, 38°. Dominio incontrastato tra gli uomini del solito Johannes Klaebo: il norvegese copre 1.6 km in ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Lahti 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino - test fondamentale verso i Mondiali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Lahti in Finlandia: oggi, sabato 9 febbraio. Alle 11 sono in programma le qualificazioni e dalle 13.30 quarti di finale, semifinali e finali. Per tutti gli atleti al via si tratta di una vera e propria prova generale dei Mondiali di Seefeld in programma fra due settimane, a partire dall’azzurro Federico ...

Sci di fondo oggi (9 febbraio) - Sprint Lahti 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Si disputeranno quest’oggi le due gare Sprint a tecnica libera maschile e femminile di Lahti, valevoli per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Torna dunque in gara Federico Pellegrino, alla caccia di nuove soddisfazioni nell’eterna lotta con Johannes Klaebo. L’azzurro partirà, nelle qualificazioni, con il pettorale numero 20, mentre a Klaebo toccherà il 22. Di scena anche Francesco De Fabiani con il 13 e Stefan Zelger ...

