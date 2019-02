Sci alpino | Mondiali 2019 | cancellata la prova della discesa valida per la combinata | il

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Discesa da fare bene fin dall’inizio - conosco i punti chiave : in pista con l’istinto da gara” : Sofia Goggia è pronta per andare a caccia di una nuova medaglia ai Mondiali 2019 di sci alpino, la bergamasca ha conquistato l’argento nel superG che ha aperto la rassegna iridata e domani cercherà di salire nuovamente sul podio. Ad Are (Svezia) andrà in scena l’attesissima discesa libera e la Campionessa Olimpica di specialità non vuole deludere, il suo sogno è quello di completare lo Slam nella prova veloce visto che lo scorso anno ...

Sci alpino - Pagelle Discesa Mondiali 2019 : Jansrud-Svindal - magica doppietta Norvegia. Paris - niente doppietta : Kjetil Jansrud ha vinto la Discesa libera dei Mondiali 2019 di sci alpino davanti ad Aksel Lund Svindal, fantastica doppietta norvegese ad Are (Svezia) e podio completato dall’austriaco Vincent Kriechmayr. L’Italia oggi non fa festa, Dominik Paris il migliore al sesto posto. Di seguito le Pagelle degli uomini di punta e degli azzurri nella Discesa libera dei Mondiali. KJETIL JANSRUD: 10. Il norvegese conquista il suo primo titolo ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Non è giusto correre un Mondiale in queste condizioni. E’ triste perdere così” : Dopo un supergigante nel quale i colori azzurri avevano brillato con l’oro di Dominik Paris ed il quarto posto di Christof Innerhofer, la discesa libera dei Mondiali di sci di Are 2019 non ha regalato i medesimi sorrisi, anzi. I nostri portacolori non hanno centrare la zona medaglie (anche se Paris ha chiuso in un onorevole sesto posto) e hanno pagato un pettorale che li ha relegati nel bel mezzo di una vera e propri bufera di neve, mentre ...

VIDEO Discesa Mondiali Sci alpino Are 2019 : riviviamo la volata verso l’oro di Kjetil Jansrud! : Si chiude con una strepitosa doppietta norvegese la Discesa libera dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Kjetil Jansrud sfrutta il pettorale di partenza basso e aspetta che gli avversari se la debbano vedere con una fitta nevicata. Il campione norvegese beffa per appena due centesimi il suo illustre connazionale Aksel Lund Svindal, che chiude la carriera proprio oggi con una medaglia d’argento che va a sottolineare una carriera ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Norvegia prima - Italia seconda : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

LIVE Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 in DIRETTA : niente podio per Paris - Norvegia vicina alla doppietta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). E’ una gara attesissima per l’Italia, che cala l’asso Dominik Paris. Il 29enne altoatesino è reduce dall’oro in superG che lo ha consacrato tra i più grandi azzurri di tutti i tempi. Potrà dunque gareggiare a cuor leggero, vada come vada, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio dal punto di vista mentale ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Alice Robinson vince il gigante di Berchtesgaden - Roberta Midali 7a : La neozelandese Alice Robinson si è aggiudicata lo slalom gigante di Berchtesgaden (Germania) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019 dopo due prove di livello superiore. La classe 2001 ha preceduto le due norvegesi Kaja Norbye e Marte Monsen rispettivamente di 42 e 52 centesimi. Quarta posizione per la slovena Neja Dvornik a 53, quinta per l’austriaca Stephanie Resch a 74, quindi da questo punto i distacchi valicano il secondo. ...

Sci alpino - Discesa Mondiali 2019 : partenza ritardata! Il nuovo orario e programma : Il meteo ad Are (Svezia) continua a fare le bizze come si suol dire. Alle 12.30, infatti, era in programma l’avvio della Discesa libera maschile, valida per i Mondiali 2019 di sci alpino. Dopo la notizia, nota già da qualche ora, di una competizione su una pista accorciata per le precipitazioni che c’erano state precedentemente, bisognerà attendere vista la presenza della nebbia nella parte alta che ha costretto ...

Sci alpino – Coppa Europa - Roberta Melesi settima al termine della 1ª manche del gigante di Berchtesgaden : Coppa Europa, Melesi settima dopo la prima manche del gigante femminile di Coppa Europa a Berchtesgaden Roberta Melesi è settima al termine della prima manche del gigante di Coppa Europa in corso a Berchtesgaden, in Germania. L’azzurra, seconda nella classifica generale e in quella di disciplina, ha 1″29 di ritardo dalla norvegese Kaja Norbye che ha rifilato distacchi importanti a tutte le rivali, con Marlene Schmotz ...