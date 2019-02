Sanremo | Renga maschilista nella bufera | Ci sono meno donne perché gli

Sanremo 2019. Francesco Renga : “non accetto strumentalizzazioni” : Francesco Renga precisa con queste parole quanto dichiarato durante la puntata del DopoFestival di ieri, venerdì 8 febbraio, in onda

Sanremo 2019 - bufera su Francesco Renga : "Poche donne al Festival? Fatto fisico : gli uomini hanno voci più belle" : bufera al Dopofestival. Parlando di canzoni, il direttore artistico e co-conduttore Claudio Baglioni ha rivendicato il merito di averle rimesse al centro della rassegna canora, mettendo in disparte il resto dello spettacolo. Poi la domanda insidiosa: "Perché sono soltanto 6 donne su 24 artisti in gara?". Baglioni ha risposto affermando che sono arrivate meno proposte femminili, dunque una circostanza dettata da una mera condizione ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga : “Le donne al festival? Sono poche perché gli uomini hanno voci più belle” : “perché Sono soltanto sei le donne su 24 artisti in gara?”, chiedono al direttore artistico Claudio Baglioni durante il Dopofestival. Una domanda che si ricorre da quando mesi fa fu annunciato il cast del Festival di Sanremo. Baglioni risponde spiegando che Sono arrivate meno proposte femminili, un fatto statistico, niente di più. Il discorso sembrava chiuso, quando a sorpresa interviene Francesco Renga che lo interrompe e prende la parola per ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga : "Ringrazio Ambra : abbiamo messo i figli al centro. La mia canzone? Sulla bellezza delle piccole cose" : Francesco Renga è in gara a Sanremo 2019 con il brano "Aspetto che torni" e, in questi giorni, sta concedendo diverse interviste, tra cui una realizzata nel corso della trasmissione La vita in diretta da Tiberio Timperi, in cui il cantante ha parlato del rapporto che lo lega ai figli Leonardo e Jolanda, che oggi hanno 15 e 12 anni. Nati dalla lunga relazione con Ambra Angiolini, da cui si è separato nel 2015.Spero di essere un buon ...

Sanremo 2019 - le pagelle della quarta serata : bene Arisa e Mahmood. Molto meno bene Renga e Patty Pravo : Federica Carta – Shade e Cristina D’Avena. La D’Avena deve avere una bacchetta magica per modulare la voce “effetto cartone animato”. Il pezzo resta un prodotto per i giovanissimi: come sigla di un Kiss me Licia versione 2018, chissà. Certo, se Cristina avesse sfoderato un medley dei suoi c’è da scommettere che al pubblico (soprattutto a quello dei social: “Cristina non si discute, si ama”, si ...

Eleonora Abbagnato con Francesco Renga e Bungaro in Aspetto che Torni vera star internazionale di Sanremo 2019 (video) : In un Festival senza ospiti internazionali, un po' per questioni di budget un po' per precisa volontà del direttore artistico, ci ha pensato Eleonora Abbagnato con Francesco Renga e Bungaro in Aspetto che Torni, nella serata dei duetti del venerdì, a rappresentare una delle poche superstar di quest'edizione. Tra decine di cantanti ospiti del Festival, tra quelli venuti a presentare le loro canzoni in promozione e quelli chiamati a duettare ...