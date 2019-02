Sanremo Quarta Serata | premio al miglior duetto | pagelle e commenti

Ascolti Sanremo 2019 - quarta serata : Non bastano i duetti a Baglioni per sfondare come lo scorso anno. La terza serata del Festival di Sanremo 2019 ha registrato 9.552.000 spettatori con il 46.1% (dato che non considera Sanremo Start). Nel dettaglio: Sanremo Start (dalle 20.51 alle 21.21): 9.941.000 – 37.03% Prima Parte (dalle 21.24 alle 23.39): 11.170.000 – 45.49% Seconda parte (dalle 23.43 alle 0.51): 6.215.000 – 48.55% I dati Auditel completi di venerdì 8 febbraio 2019 I ...

Sanremo 2019 - gli ascolti della quarta serata : 46.1% di share per i duetti : Sono stati 9.552.000, pari al 46.1% di share, i telespettatori che hanno seguito la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti dei 24 Big con gli ospiti che hanno reinterpretato le canzoni in gara. L’anno scorso la serata duetti aveva raccolto un ascolto boom con 10 milioni 108 mila telespettatori e il 51.1% di share. La media di ascolti del festival si conferma in calo rispetto alla scorsa edizione che era stata da ...

Sanremo - gli ascolti della quarta serata non decollano : stata una serata molto calda quella di Sanremo 2019 . I 24 big in gara hanno eseguito il loro brano cantado con uno o più ospiti. Quella che è stata soprannominata la serata dei duetti è quella più ...

Sanremo 2019 - gli ascolti tv della quarta serata : 9 - 5 milioni di telespettatori per i duetti : Gli ascolti tv della quarta serata di Sanremo si confermano in calo rispetto a quelli della passata edizione. I telespettatori sintonizzati su Raiuno quest'anno sono stati 9 milioni 552 mila, pari al 46,1% di share. Per l'appuntamento con i duetti lo scorso anno, il Festival aveva registrato una cla

Sanremo 2019 - ascolti quarta serata : l'edizione tiene - il confronto meno (again) : La quarta serata di Sanremo 2019, venerdì 8 febbraio, ha visto sul palco dell'Ariston diverse chicche musicali nei duetti per le 24 canzoni in gara, l'ospitata dell''imperatore del rock, Luciano Ligabue e momenti di spettacolo più discutibili.prosegui la letturaSanremo 2019, ascolti quarta serata: l'edizione tiene, il confronto meno (again) pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2019 09:50.

Ascolti TV venerdì 8 febbraio : Sanremo resiste dopo la quarta serata : Ascolti TV Sanremo 2019, la quarta serata di venerdì 8 febbraio Gli Ascolti TV di venerdì 8 febbraio di Sanremo 2019 erano attesissimi. La quarta serata dei duetti sarà riuscita a risollevare gli Ascolti? Pare di no. Lo share del Festival della Canzone Italiana rimane quasi invariato rispetto alla serata di ieri, dove però si […] L'articolo Ascolti TV venerdì 8 febbraio: Sanremo resiste dopo la quarta serata proviene da Gossip e Tv.

Sanremo 2019 - ascolti : la quarta serata tocca il 46 - 1 % di share : La serata dei duetti, quella che secondo il direttore-dittatore-dirottatore Claudio Baglioni doveva rappresentare più di tutte l'idea del suo Sanremo è stata vista da 9,6 milioni di spettatori, pari a ...

Sanremo - gli ascolti della quarta serata : il record dell'anno scorso è lontano : Davanti allo schermo si sono raccolti 9 milioni e 552 mila spettatori (pari al 46,1 per cento di share) per la quarta serata...

Sanremo 2019 - ascolti quarta serata : edizione : La quarta serata di Sanremo 2019, venerdì 8 febbraio, ha visto sul palco dell'Ariston diverse chicche musicali nei duetti per le 24 canzoni in gara, l'ospitata dell''imperatore del rock, Luciano Ligabue e momenti di spettacolo più discutibili.prosegui la letturaSanremo 2019, ascolti quarta serata: edizione pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2019 09:50.

Sanremo : i dati Auditel della quarta serata : È stata vista da 9 milioni e 552mila telespettatori, con uno share del 46,1 per cento: in calo rispetto allo scorso anno

Sanremo - gli ascolti della quarta serata : 46 - 1% - il boom dei duetti dello scorso anno è solo un ricordo : Sanremo , gli ascolti della quarta serata dell'8 febbraio 2019. 9.552.000 di spettatori per uno share del 46,1 % per la serata dei duetti dei 24 artisti in gara con i big. L'anno scorso la serata ...

Sanremo 2019 - gli ascolti della quarta serata : con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] : La quarta serata del Festival di Sanremo 2019, dedicata ai duetti, ha registrato 9.552.000 spettatori con il 46,1% di share. L’anno scorso lo share era del 51,1 percento, ma guadagna comunque circa 150.000 spettatori sulla terza. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della quarta serata: con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2019 - la quarta serata vista da 9 milioni 552mila italiani. In calo sul 2018 : Sono stati 9 milioni 552 mila, pari al 46.1% di share, i telespettatori che hanno seguito la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti dei 24 Big con gli ospiti che hanno reinterpretato le canzoni in gara L'anno scorso la serata duetti aveva raccolto un ascolto boom con 10 milioni 108 mila telespettatori e il 51.1% di share.

Sanremo 2019 - gli ascolti della quarta serata [I DATI AUDITEL] : La quarta serata del Festival di Sanremo 2019, dedicata ai duetti, ha registrato 9.552.000 spettatori con il 46,1% di share. La quarta serata del Festival di Sanremo ha registrato 9,6 milioni di spettatori con il 46,1 percento di share. L’anno scorso gli spettatori erano stati 10,108 non con il 51,1 percento di share. La quarta serata del Festival di Sanremo ha registrato 9,6 milioni di spettatori con il 46,1 percento di share. L’anno scorso gli ...