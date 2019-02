Sanremo look | tutti i vestiti dell' ultima serata

Sanremo2019. Quarta serata IL PAGELLONE DEI LOOK : è l’argento - e non solo quello vivo che canta Silvestri - il colore più gettonato. La Raffaele lesina ancora sul cambio d’abito e Bisio resta sempre il più elegante : Argento vivo sul palco dell’Ariston per la Quarta serata del Festival, dedicata ai duetti. Non solo quello cantato da Daniele Silvestri, ma anche l’argento che ha colorato praticamente ogni dettaglio della kermesse, dall’abito con cui ha aperto lo spettacolo Claudio Baglioni, a metà strada fra la tuta spaziale e la corazza dell’Uomo di Latta, alla chitarra glitterata di Ligabue, passando per la manica dell’abito della Raffaele. Il Festival in ...

Sanremo 2019 - vestiti e look della quarta serata del festival : I look scelti dai cantanti nel penultimo appuntamento della kermesse dedicato ai duetti con grandi ospiti

Sanremo 2019 - Anna Tatangelo e la rovinosa bocciatura a sorpresa : chi la stronca per il look : Il look sfoggiato da Anna Tatangelo nel corso della terza serata al Festival di Sanremo ha fatto molto discutere. C'è chi la ha trovata meravigliosa e chi, al contrario, la ha attaccata con toni irriferibili, soprattutto sui social (terreno fertile per l'immondizia). Curioso il commento che le ha riservato il Corriere.it, certo non volgare. Ma nemmeno a Via Solferino sembrano averne apprezzato più di tanto il look. Il voto? Un 6 politico. Dunque ...

Ghemon a Sanremo - look troppo stravagante? “Ecco perché mi vesto così” : Ghemon a Sanremo: pioggia di critiche per il look del cantante Il look stravagante di Ghemon non è passato inosservato al Festival di Sanremo 2019. La prima sera il cantante ha sfoggiato un ampio completo bianco sporco mentre la seconda sera si è presentato sul palco dell’Ariston con un lungo cappotto color cammello. Due mise […] L'articolo Ghemon a Sanremo, look troppo stravagante? “Ecco perché mi vesto così” proviene da ...

Sanremo 2019. IL PAGELLONE DEI LOOK (seconda serata). Solo due abiti per Virginia Raffaele - che non decolla. Fra tanto bianco e nero la rossa Vanoni infiamma l’Ariston. Che eleganza Serena Rossi.! : La terza serata del Festival è a tutti gli effetti la consacrazione di un Sanremo che ha il sapore un po’ retrò di un film in bianco e nero. Il dress code per partecipare alla kermesse sembra essere ormai il black&white. E infatti i tre conduttori hanno aperto la serata, elegantissimi, in completo giacca e pantaloni di velluto scuro Claudio Baglioni e Claudio Bisio, in abito lungo bianco con taglio imperiale e foulard intorno al collo ...

Sanremo 2019 - le pagelle ai look della terza serata : Alessanda Amoroso con due ali di piume nere - Serena Rossi sfoggia il miglior abito del Festival (per ora) : Alessandra Amoroso: 8 – Tanta grinta, un po’ di lacrimuccia facile ma soprattutto una lezione di stile. La cantante salentina si è presentata infatti con un bolerino nero dalle maxi spalle di piume nere, che sembravano due ali. Pantalone fasciante nero a vita altissima, pump di vernice nera e un carré che lasciava ben intravedere i preziosi orecchini di brillanti in pendant con l’anello. Un look super scenografico, a metà tra ...

