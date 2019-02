Sanremo | la serata dei duetti Il premio va a Motta e Nada

Sanremo 2019 - le pagelle look : Virginia finalmente è sì. Tatangelo-Syria sorpresa della serata : Siamo quasi agli sgoccioli: dopo i look un po' sui generis delle prime serate sembra che il quarto appuntamento con Sanremo sia all'insegna del glitter. Perfino Baglioni (in versione...

Sanremo 2019 - Motta vince la serata dei duetti : Appartiene a Motta il miglior duetto del Festival di Sanremo 2019. Nella quarta serata della kermesse, il cantante è stato premiato per la rivisitazione del suo brano sanremese, Dov’è l’Italia, fatta con Nada. A decretare il verdetto, contestato in teatro con qualche fischio di disapprovazione, la giuria d’Onore entrata in azione all’Ariston. Il duetto di Motta con Nada è stato giudicato il migliore tra i ventiquattro ...

Motta e Nada vincono la serata dei duetti del Festival di Sanremo (il racconto della serata) : Quarta serata, tempo di duetti. L'inizio è col botto, Baglioni canta Acqua dalla luna - con i soliti ballerini di supporto - ma non becca la giusta tonalità. Viene presentata la giuria d'onore: schierati in prima fila Mauro Pagani, Elena Sofia Ricci, Claudia Pandolfi, Joe Bastianich, Serena Dandini e Ferzan Ozpetek, Camila Ranovich e Beppe Severgni...

Sanremo 2019 - le pagelle della quarta serata : bene Arisa e Mahmood. Molto meno bene Renga e Patty Pravo : Federica Carta – Shade e Cristina D’Avena. La D’Avena deve avere una bacchetta magica per modulare la voce “effetto cartone animato”. Il pezzo resta un prodotto per i giovanissimi: come sigla di un Kiss me Licia versione 2018, chissà. Certo, se Cristina avesse sfoderato un medley dei suoi c’è da scommettere che al pubblico (soprattutto a quello dei social: “Cristina non si discute, si ama”, si ...

Sanremo 2019 quarta serata riassunto tra ospiti e le esibizioni dei Big : Sanremo 2019 quarta serata riassunto. Il 69° Festival della Canzone Italiana è tornato con la quarta puntata di venerdì 8 febbraio, condotto dal direttore artistico Claudio Baglioni insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Ecco di seguito tutto quello che è successo nella quarta serata tra cronaca, esibizioni, ospiti e classifica. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2019 Sanremo 2019 quarta serata riassunto: l’inizio Anche la quarta ...

Sanremo - la serata dei duetti | : Previsto un momento in scaletta in cui la tragedia del 14 agosto 2018 viene ricordata sul palco dell’Ariston|

