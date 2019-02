Sanremo | i dati Auditel della quarta serata

Sanremo 2019 - gli ascolti della quarta serata : con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] : La quarta serata del Festival di Sanremo 2019, dedicata ai duetti, ha registrato 9.552.000 spettatori con il 46,1% di share. L’anno scorso lo share era del 51,1 percento, ma guadagna comunque circa 150.000 spettatori sulla terza. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della quarta serata: con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo blindatissima - arrivano anche i gilet gialli : Di Maio non ha incontrato quelli veri : A Sanremo sono arrivati alcuni rappresentati dei gilet gialli" a bordo di una macchina con la bandiera francese e in sella a diverse motociclette. A Sanremo per dire ai cittadini italiani che Di Maio non ha incontrato i veri gilet gialli: "Non ci sono 'veri gilet gialli', non ci sono leader, siamo qui in Italia per incontrare cittadini italiani che ritengono che la nostra lotta sia giusta in Francia", ha spiegato ai microfoni uno dei loro ...

Sanremo 2019 - gli ascolti della terza serata : spettatori ancora in calo [I DATI AUDITEL] : La terza serata del Festival di Sanremo è stata seguita da 9.409.000 telespettatori con il 46,7% di share. Il festival torna a registrare dunque una flessione rispetto all’edizione record dello scorso anno quando la terza serata ottenne una media di 10.825.000 telespettatori con il 51,6% di share. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della terza serata: spettatori ancora in calo [I DATI AUDITEL] proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo : i dati Auditel della terza serata : La terza serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo, andata in onda giovedì sera, è stata vista da 9 milioni 408mila telespettatori, con uno share del 46,7 per cento. La prima serata di Sanremo era stata vista da poco

Sanremo 2019 : i dati di ascolti della seconda serata : share stabile : Occhi puntati sulla seconda puntata di Sanremo 2019 che ha visto in gara 12 big, ma ha incrementato la lista degli ospiti presenti, per una serata in cui di nuovo la musica è stata la vera ...

Sanremo 2019 - gli ascolti della seconda serata [I DATI AUDITEL] : ascolti in linea con il 2018 per la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 che ha registrato 9.144 milioni di spettatori e il 47,3 di share. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della seconda serata [I DATI AUDITEL] proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo - i dati Auditel sugli ascolti della seconda serata : È stata vista da poco più di 9 milioni di spettatori e ha avuto uno share del 47,3 per cento: meno della prima serata e meno della seconda serata di un anno fa

Sanremo 2019 - gli ascolti della prima serata : il Festival fa il 49 - 5% di share. Esordio in calo per il Baglioni bis [I DATI AUDITEL] : Parte con buoni ascolti ma in calo il Baglioni Bis, la prima puntata è stata vista da 10.086.000 telespettatori con il 49,5% di share preceduta da una anteprima, dalle 20.47 alle 21.13, chiamata Sanremo Start vista da 10.956.000 con il 38,66% di share. Nel dettaglio la prima parte ha ottenuto, dalle 21.16 alle 23.56, 12.282.000 spettatori con il 49.4% mentre la seconda parte, dalle 0.01 all’1.14, ha raccolto 5.120.000 spettatori con il ...

Sanremo 2019 - i dati Auditel sugli ascolti della prima serata : La prima puntata del festival è stata vista da 10 milioni di spettatori, con uno share del 49,5 per cento: meno dell'anno scorso

Come sono andati gli ascolti di Sanremo dal 2005 in poi : L'edizione dello scorso anno è stata quella con lo share medio più alto degli ultimi dieci anni, mentre l'edizione peggiore è stata quella del 2008