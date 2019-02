Sanremo | gli ascolti della quarta serata | 46 | 1% | il boom dei duetti dello scorso anno è

Sanremo 2019 - la gaffe pericolosa di Bisio vietata dal regolamento : Baglioni lo gela sul palco : C'è una regola aurea per i conduttori di Sanremo che conoscono anche le pietre e che pretende l'assoluta imparzialità nei confronti dei brani e dei cantanti in gara. Claudio Bisio però non è riuscito a trattenersi dopo il duetto di Loredana Bertè e Irene Grandi. Il pubblico dell'Ariston ha molto gra

Sanremo 2019 - gli ascolti della quarta serata : con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] : La quarta serata del Festival di Sanremo 2019, dedicata ai duetti, ha registrato 9.552.000 spettatori con il 46,1% di share. L’anno scorso lo share era del 51,1 percento, ma guadagna comunque circa 150.000 spettatori sulla terza. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della quarta serata: con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo : folla gli canta 'E Tu...' e Baglioni si affaccia all'esterno dell'Ariston : La folla li acclama e loro si affacciano all'esterno del teatro dell'Ariston prima della quarta serata del Festival di Sanremo. I protagonisti sono il superospite Luciano Ligabue e il...

Sanremo - possibili costi e guadagni dei conduttori : 700 mila euro per Baglioni : Questa sera, sabato 9 febbraio, andrà in onda l'ultimo appuntamento con la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Anche se quella di quest'anno si è rivelata un'edizione meno seguita del solito, i risultati sono comunque da considerarsi importanti. Come di consueto, però, il pubblico da casa è curioso di sapere quali siano i costi complessivi dell'evento e i guadagni dei conduttori del Festival di Sanremo. Ebbene, in merito a ...

Sanremo 2019 - il programma di stasera (9 febbraio). La finale : Tv - orari - l’ordine di uscita - i cantanti e gli ospiti. Elisa e Ramazzotti per i fuochi d’artificio finali : E’ il giorno della finale della 69ma edizione del Festival di Sanremo in programma al Teatro Ariston oggi, sabato 9 febbraio. Al termine della serata si conoscerà il trionfatore del Festival. Tornano ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston tutti i 24 concorrenti e non mancheranno i grandi ospiti della musica italiana con l’atteso ritorno a Sanremo di Ligabue. Stile classico per la quinta serata con la gara divisa in due: nella prima parte ...

Sanremo 2019 - Bisio e la gaffe con Loredana Bertè : «Si può dire che è una bella canzone?». Baglioni lo riprende : di Emiliana Costa Claudio Bisio e la presunta gaffe sul palco dell'Ariston. Subito dopo l'esibizione di Loredana Bertè accompagnata da Irene Grandi, il pubblico in sala si è alzato in piedi, regalando ...

Nel Sanremo di Baglioni vincono tutti : La 'fratellanza dell'amore universale' di Claudio Baglioni è arrivata al vertice. Lo dice lui all'inizio, dichiarando che la grande puntata dei duetti è la realizzazione del suo progetto. Ed è vero, ...

"Gli sdraiati" a Sanremo : Da Sanremo, 'Gli sdraiati' a Sanremo. Claudio Bisio e Michele Serra , autore del libro e del comico, si sono sdraiati su se stessi al Festival. Ci si aspettava da Bisio un pezzo forte, se non politico ...

Sanremo - Baglioni : "Il Festival era diventato troppo televisivo. Mio compito far prevalere la musica" : Claudio Baglioni si toglie i sassolini dalle scarpe: “Il mio compito era quello di far prevalere la parte artistica e musicale, perché è giusto che sia così. Si chiama Festival della canzone italiana, è scritto nel primo articolo del suo statuto”.Da quando ha assunto l’incarico di direttore artistico del Festival di Sanremo, il cantautore si è impegnato per rimettere la musica al centro della kermesse. Impegno che non sarebbe stato ...

Sanremo. Miglior duetto : Motta-Nada : 01.27 E' andato a Motta-Nada, per il brano "Dov'è l'Italia" il premio per il Miglior duetto del Festival di Sanremo 2019 assegnato dalla Regione Liguria e consegnato dal governatore Giovanni Toti. Un verdetto contestato da buona parte del pubblico dell'Ariston.A decidere è stata la giuria d'onore, che ha scelto tra le 24 coppie di cantanti. Per ricordare la tragedia del ponte Morandi e per guardare al tempo stesso alla rinascita, il premio ...

Sanremo 2019 diretta duetti : Motta-Nada miglior duetto tra i fischi - Ligabue incoronato re dell'Ariston : È quello di Motta e Nada il miglior duetto, premiato alla fine della quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. "Dov'è...

