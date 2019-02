Sanremo | fischi del pubblico per Motta che riceve il premio ' Miglior duetto' VIDEO

Sanremo 2019 - fischi per il premio al duetto di Motta e Nada : la protesta contro la giuria : A trionfare nella serata dei duetti al Festival di Sanremo sono stati Motta accompagnato da Nada , i primi in questa edizione della kermesse anche a beccarsi sono fischi dal pubblico. La coppia è stata premiata dalla giuria d'onore per il miglior duetto , una decisione fortemente contestata dal pubbli

Sanremo 2019 - quarta serata : fischi in sala per la vittoria del duetto di Motta e Nada (video) : Un pubblico particolarmente sveglio e attivo, quest'anno, quello dell'Ariston, che durante il sessantanovesimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo non si è sottratto ad inconsuete manifestazioni di giubilo per alcune esibizioni - le standing ovation per Loredana Bertè e la platea trasformata in discoteca da Rovazzi ne sono una valida testimonianza -, ma anche di chiaro disappunto per le scelte di voto delle giurie.Nella quarta serata, ...