Sanremo | 9 | 6 milioni i telespettatori per la serata dei duetti

Sanremo 2019 - ascolti tv : oltre 9 milioni di telespettatori per la terza serata : ascolti tv, Sanremo 2019 la terza serata non delude Per la serata fino a questo momento più brillante e divertente sono stati 9 milioni 409 mila, pari al 46.7% di share, gli spettatori di Sanremo 2019. Su Rai1 tengono in pratica gli ascolti rispetto al secondo giorno del Festival guidato da Claudio Baglioni ma scontano un netto calo rispetto alla terza serata del festival 2018, che aveva messo però a segno una media record di 10 milioni 825 mila ...

Sanremo 2019 ascolti tv seconda serata : 9.1 milioni in linea con il 2018 : Sono stati 9 milioni 144mila, pari al 47.3%, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni in onda mercoledì 6 febbraio. Gli ascolti sono sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno, quando la seconda serata del festival ottenne una media di 9 milioni 687mila telespettatori pari al 47.7% di share. La prima parte della seconda serata (dalle 21.26 alle 23.50) ha ottenuto ieri 10 ...

