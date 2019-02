Sanremo 2019 | scoppia il caso | il giurato d' onore Bastianich invita a votare Negrita sui

Sanremo 2019 - diretta ultima serata : Elisa e Baglioni emozionano con Tenco. E Virginia Raffaele strega l'Ariston : Vestito interamente di bianco e ccompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un grande...

Sanremo 2019 - diretta ultima serata : Elisa e Baglioni emozionano con Tenco. E Virginia Raffaele strega l'Ariston : Vestito interamente di bianco e ccompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un grande...

Tornano le imitazioni di Virginia Raffaele a Sanremo 2019 - da Ornella Vanoni a Giusy Ferreri (video) - ma tardi per salvare il Festival : Ci son volute cinque serate, un Festival intero, perché tornassero le imitazioni di Virginia Raffaele a Sanremo 2019, con cavalli di battaglia ormai classici come la parodia di Ornella Vanoni e nuovi di zecca come quella di Giusy Ferreri. Una standing ovation ha suggellato lo sketch della Raffaele nell'ultima serata di questa sessantanovesima edizione, sostanzialmente il primo in cui si cimenta nelle sue amate imitazioni dall'inizio del ...

Sanremo 2019 - la diretta della finale. Virginia Raffaele sgrida Patty Pravo : “La smetti di attaccare pipponi a tutti?” – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale, la fine è prevista all’1.28 (qui la scaletta della serata), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare e ...

Sanremo 2019 - chi è la donna abbracciata da Renga ed Ex-Otago? : Nella serata finale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo si è esibito, insieme agli altri 23 artisti in gara, anche Francesco Renga con il brano Aspetto che torni. Quarta performance per il pezzo in concorso, che ha previsto la discesa tra il pubblico del cantautore per un fuori-programma, un gesto che non era stato compiuto nelle scorse esibizioni e che ha scatenato la curiosità di coloro che seguono l'evento anche sui ...

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA : Finale imperdibile - chi vincerà il Festival all’Ariston? Ramazzotti esalta l’Ariston : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport seguirà ogni attimo della serata decisiva del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Si assegnano il titolo e il premio della critica “Mia Martini” al termine di una serata ricca di emozioni e ...

Sanremo 2019 - il giurato Joe Bastianich invita sui social a votare i Negrita : Joe Bastianich Instagram Joe Bastianich nella polemica al Festival di Sanremo 2018. Il ristoratore statunitense, che siede nella giuria d’onore della kermesse, ha infatti invitato sui social a votare per i Negrita, venendo così meno all’imparzialità cui sarebbe stato tenuto visto il ruolo ricoperto. “Vote @Negritaband” ha scritto Bastianch nelle proprie Instagram stories. L’appassionato di musica però fa parte ...

VIDEO Loredana Berté - Festival di Sanremo 2019 : che show della Tigre nella finale dell’Ariston : Loredana Berté è tra le grandi favorite per la vittoria del Festival di Sanremo 2019, questa sera si sta disputando la finale al Teato Ariston e l’infinita Tigre ha emozionato il pubblico ancora una volta con la sua voce davvero unica. Di seguito il VIDEO della prestazione di Loredana Berté nella finale del Festival di Sanremo 2019. Rivedi tutta l’esibizione di @LoredanaBerte su @RaiPlay ➡ ...

Sanremo 2019 - Baglioni si congeda : «Abbiamo fatto il possibile - spero che quelli che verranno continuino così» : Claudio Baglioni (Twitter @SanremoRai) Un discorso iniziale tutt’altro che scontato, dal tono solenne e col sapore del congedo. Sì, del testamento sanremese. Così Claudio Baglioni ha aperto la serata finale del Festival di Sanremo 2019. Nei giorni in cui tutti si chiedono se a guidare la prossima edizione della kermesse sarà ancora lui, il cantautore e direttore artistico ha parlato del proprio Festival (“Non so chi vincerà, ma di ...

Sanremo 2019 - diretta finale : si balla all'Ariston con Eros Ramazzotti e Luis Fonsi. Standig ovation per Virginia Raffaele : Ci siamo, la finale del Festival di Sanremo 2019 è appena iniziata. Su Leggo.it la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto. Super ospiti: Eros...

Sanremo 2019 - Achille Lauro massacrato da Matteo Salvini? La risposta sconcertante : "La mia canzone..." : Di sicuro è il più discusso e criticato di questo Festival di Sanremo: si parla di Achille Lauro e del suo controverso brano Rolls Royce. Prima le accuse di plagio, poi quelle relative al fatto che il brano sarebbe un inno alla droga, all'ecstasy in particolare, caso sollevato da Striscia la Notizia

Sanremo 2019 - la confessione radicale di Arisa : "Non lo farò mai più". E confessa : "Stavo per svenire" : Tristezza, addio. Arisa, ovvero Rosalba Pippa, prima dell'ultima esibizione sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo si confessa con Fanpage, che la intercetta a margine dell'evento e con cui parla anche del suo brano Mi sento bene. Canzone felice, spensierata. E Arisa infatti afferma di essers