Sanremo 2019 | Ramazzotti ed Elisa ospiti dell' ultimo appuntamento col Festival

Sanremo 2019 - Elisa sul palco : da ‘Luce’ a ‘Piovesse il tuo nome’ la ragazza di Monfalcone torna all’Ariston : “Com’è triste Venezia… perché non avete visto Monfalcone”. La battuta fu di Paolo Rossi. Ed Elisa (Toffoli) che viene da lì, forse non l’ha mai sentita. Eppure questa sua allure delle origini un po’ provincia incompresa, un po’ dannata amata radice dell’essere, è la cifra con cui la cantautrice friulana ha screziato i suoi brani più belli, i suoi dischi (no progetti, please) più personali e sinceri. Si chiama Bar Buzz, si legge gabbia da cui ...

Sanremo 2019 - bufera su Francesco Renga : "Poche donne al Festival? Fatto fisico : gli uomini hanno voci più belle" : bufera al Dopofestival. Parlando di canzoni, il direttore artistico e co-conduttore Claudio Baglioni ha rivendicato il merito di averle rimesse al centro della rassegna canora, mettendo in disparte il resto dello spettacolo. Poi la domanda insidiosa: "Perché sono soltanto 6 donne su 24 artisti in gara?". Baglioni ha risposto affermando che sono arrivate meno proposte femminili, dunque una circostanza dettata da una mera condizione ...

Sanremo 2019 - conferenza stampa 9 febbraio - Baglioni : "Raggiungimento pubblico giovane - in questo caso mi sembra ci siano dei televiventi..." : [live_placement] Sanremo 2019 è pronto per la finale in onda questa sera, sabato 9 febbraio, dalle 20.35, su Rai 1. Ma prima dell'ultimo atto di questa 69esima edizione, c'è da commentare lo svolgersi della quarta serata, trasmessa ieri sera e dedicata ai duetti con ospiti italiani e internazionali. A vincere sono stati Motta e Nada nella loro interpretazione di Dov'è l'Italia, con una reazione inaspettata da parte del pubblico in sala che ...

Sanremo 2019 - le “migliori” gif della quarta serata : (Foto: Daniele Venturelli/Getty) Partiamo con un commento positivo: mai come quest’anno, anche grazie al livello delle canzoni, i duetti al Festival di Sanremo sono stati così piacevoli e funzionali. Quasi tutti i brani in gara hanno avuto una crescita notevole con arrangiamenti e collaborazioni. Tempi stretti e tante esibizioni. Pochi ospiti qualche momento di intrattenimento, dove quello più interessante è sicuramente stato il monologo ...

Elena Santarelli vola a Sanremo 2019/ Haters avvisati sui social : 'Vorrei tranquillizzarvi...' : Elena Santarelli vola a Sanremo 2019 e punzecchia gli Haters sui social avvisandoli e scrivendo: 'Vorrei tranquillizzarvi...'

Sanremo 2019/ Le pagelle dei duetti : vincono Motta e Nada - ma Mahmood e Gué Pequeno sono i migliori : Le pagelle alla serata dei duetti del Festival di SANREMO 2019, vinta da Motta e Nada. Non mancano le insufficienze tra gli artisti

Sanremo 2019 - la verità di Maurizio Costanzo : "Ecco perché gli italiani lo guardano" : Ormai si può dire che Sanremo è il Santo protettore dell' Italia. Infatti, quando si celebra la canzone italiana, a Sanremo appunto, si mobilitano gli italiani e, quando va un po' meno bene dell' anno precedente, come in questo caso, la prima serata raccoglie 12 milioni di connazionali. È inutile di

Sanremo 2019 - Francesco Renga : “Le donne al festival? Sono poche perché gli uomini hanno voci più belle” : “perché Sono soltanto sei le donne su 24 artisti in gara?”, chiedono al direttore artistico Claudio Baglioni durante il Dopofestival. Una domanda che si ricorre da quando mesi fa fu annunciato il cast del Festival di Sanremo. Baglioni risponde spiegando che Sono arrivate meno proposte femminili, un fatto statistico, niente di più. Il discorso sembrava chiuso, quando a sorpresa interviene Francesco Renga che lo interrompe e prende la parola per ...

Sanremo Anniversary | 2009 / 2019 : dieci anni trascorsi con “Sincerità” per Arisa : "Mi sento bene" canterà stasera Arisa sul palco del Teatro Ariston di Sanremo: la finale della kermesse della riviera ligure giunge al suo capitolo conclusivo e regalerà il nome del vincitore. Ma esattamente dieci anni fa la stessa Arisa dava inizio alla sua carriera trionfando - nella sezione "Proposte" - con "Sincerità", un brano che i tedeschi definirebbero 'ohrwurm', un vermetto capace di entrare nell'orecchio senza scollarsi mai dalla ...

Nuovo crollo per gli ascolti della serata dei duetti di Sanremo 2019 - il team Baglioni perde colpi e ritmo : Gli ascolti della serata dei duetti di Sanremo 2019 si fermano ben al di sotto del record fatto registrare per la prima di Baglioni, con un 46,1% che fa dimenticare il boom di appena un anno fa nel quale si era ampiamente superato il tetto del 50% di share. Tantissimi gli artisti che si sono alternati sul palco dell'Ariston per la serata dedicata ai duetti, nella quale i campioni in gara sono stati supportati dai colleghi che hanno scelto di ...