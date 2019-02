Sanremo 2019 - Joe Bastianich (membro della giuria) twitta a favore di un concorrente : Joe Bastianich, membro della giuria del Festival, si lascia scappare un tweet non proprio politicamente corretto, nel quale invita a votare per i Negrita. Il tweet, subito cancellato, è stato ovviamente intercettato da molti utenti del social. Ora, magari l’invito del giudice di Masterchef non sposterà chissà quanti voti, ma il fair play? Tra l’altro, l’invito al voto è rimasto nelle sue Instagram stories. L'articolo Sanremo ...

Sanremo 2019 - pubblico in ovazione per la Berté : "Lo-re-da-na - Lo-re-da-na!". Lei replica : "Vi amo!" : Loredana Bertè è una che sa stare sul palco: anche durante la serata finale si è presentata con vestito corto e i suoi stilosissimi capelli azzurri. Dopo un'estate in cui ha fatto ballare mezza italia con "Non ti dico no", la cantante fa impazzire l'Ariston e il pubblico a casa. "Cosa ti aspetti da me" è una canzone rock firmata da Gaetano Curreri, interpretata da Loredana con anima, cuore e gambe.Giunta alla quinta ...

Claudio Bisio sdraiato a terra che interrompe Anna Tatangelo alla finale di Sanremo 2019 tra le poche cose che ricorderemo di lui al Festival (video) : Se c'è stata una grande delusione in questo Festival è stata lui, al punto che Claudio Bisio sdraiato a terra che interrompe l'esibizione di Anna Tatangelo alla finale di Sanremo 2019 è tra le poche cose che ricorderemo del suo passaggio all'Ariston. Monologhi inconsistenti o che sanno di vecchio, scarsa o nulla capacità di improvvisazione sul palco, poca sintonia con Baglioni e una complicità mai nata - o perlomeno mai mostrata al pubblico - ...

Sanremo 2019 - l'Ariston impazzisce per Loredana Bertè : grida selvagge - e rossetto estremo - : Sempre più scosciata , le gambe sono da urlo, e con la consueta borsettina all'interno della quale tiene il microfono , Loredana Bertè è stata accolta da una clamorosa ovazione sul palco di Sanremo ...

Sanremo 2019 - la diretta della finale : Louis Fonsi e Ramazzotti che scatenano l’Ariston ma Bisio non riesce a tenere aperti gli occhi – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale, la fine è prevista all’1.28 (qui la scaletta della serata), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare e di ...

Sanremo 2019 : Eros Ramazzotti ospite della finale canta "Adesso tu" e scatena la nostalgia dell'Ariston : Super-ospite della 69esima edizione del Festival di Sanremo è stato Eros Ramazzotti, che è tornato all'Ariston per celebrare i 35 anni dalla vittoria sanremese nella categoria Nuove Proposte con cui ebbe inizio la stellare carriera.Nel 1984, infatti, il cantante vinse tra i giovani con la canzone "Terra promessa". L'anno successivo, passato di diritto tra i Big, presentò "Una storia importante", classificandosi sesto ma ...

Sanremo 2019 - diretta serata finale : Ramazzotti duetta con Baglioni - Ariston in piedi. Ovazione anche la Bertè : Vestito interamente di bianco e ccompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un grande...

Sanremo 2019 - testo e significato di 'Adesso tu' cantata da Ramazzotti e Baglioni : Eros Ramazzotti pubblicò Adesso tu , album 'Nuovi Eroi', nel 1986 ed è uno dei pezzi forti del cantante romano, portata stasera sul palco a Sanremo insieme a Baglioni. Ramazzotti la presentò al ...

Sanremo 2019 - Lo Stato Sociale show con Renato Pozzetto : Lo Stato Sociale torna sul luogo del delitto, là dove appena un anno fa hanno lanciato la "vecchia che balla" e quella Una vita in vacanza che ha perversato per mesi nelle radio italiane, garantendosi ampia popolarità nazionale. I quattro ragazzi del gruppo nato a Bologna si sono esibiti nella finale della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo insieme a Renato Pozzetto in E la vita, la vita, classico del ...

Sanremo 2019 : 5 cose che - forse - non sapete di Lodo Guenzi dello Stato Sociale : La famiglia Nato a Bologna, in una famiglia benestante: mamma giudice e papà professore universitario di Storia dell'economia. «Figlio unico di figli unici», ci ha raccontato , «da bambino non avevo ...

Sanremo 2019 - diretta finale : si balla all'Ariston con Eros Ramazzotti e Luis Fonsi. Gaffe di Bisio con la Tatangelo : Ci siamo, la finale del Festival di Sanremo 2019 è appena iniziato. Su Leggo.it la diretta che seguiremo minuto per minuto i 24 cantanti si esibiranno per l?ultima...

