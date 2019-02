Sanremo 2019 | la finale | stasera il vincitore del Festival Eros Ramazzotti ed Elisa

Sanremo 2019 - Baglioni : «Non rifarei 24 artisti in gara». E Bisio confessa : «Ho invidiato Pio e Amedeo» : Il Festival di Sanremo è quasi finito. E Claudio Baglioni comincia già a tirare le somme. Su quello che eviterbbe di fare nel caso di un Festival numero 3. «Non confermerei il numero di 24 canzoni...

Sanremo 2019 - scaletta quinta serata : Silvestri primo a esibirsi - Motta ultimo : Sanremo 2019, tutto pronto per la serata finale che inizierà intorno alle 21. Eros Ramazzotti, con Luis Fonsi, ed Elisa sono gli ospiti attesi questa sera. Ramazzotti torna...

Sanremo 2019 - il duetto Ligabue-Baglioni : "Dio è morto" e anche a casa qualcuno non è stato tanto bene : Ieri mattina, presentando la quarta serata, Baglioni era stato chiaro: «Quella dei duetti sarà l?appuntamento più sorprendente per dinamicità, curiosità,...

Sanremo 2019 - Patti Pravo perché ridursi così? Il Pensiero stupendo è finito : «Pazza idea di far l?amorecon lui pensando di starec ancora insieme a te! Folle folle folle idea di averti qui mentre chiudo gli occhi e sono tua...» Ma non sei più nostra,...

Sanremo 2019 - Vanoni critica l’audio del Festival e Timperi se la prende : «Lasciamo perdere. Voglio salutare con affetto la squadra Rai - hai capito Ornella?» : Ornella Vanoni in collegamento con La Vita in Diretta Le chicche che Ornella Vanoni sta regalando in queste settimane sembrano conquistare tutti eccetto Tiberio Timperi. Ieri a La Vita in Diretta, interamente dedicata al Festival di Sanremo 2019, la cantante – in collegamento – non riesce a dare un giudizio sulle canzoni in gara, dati i problemi tecnici presentatisi durante la kermesse: “Da anni la Rai la prima sera non si ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga costretto a scusarsi per la gaffe sulla voce delle donne : "Non è un caso che ci siano molti più cantanti maschili, è che la voce maschile ha una gradevolezza migliore, quella femminile ha frequenze diverse, vengono apprezzate veramente solo quando sono davvero speciali". Così Francesco Renga nel dopo Festival, dicendo la sua sul perchè a Sanremo quest'anno

Sanremo 2019 - Achille Lauro accusato di plagio : chiesta esclusione con ricorso d'urgenza : Un ricorso in via d'urgenza è stato depositato contro il cantante Achille Lauro, in gara al Festival con la canzone Rolls Royce, per un presunto plagio nei confronti di un testo della band romana Enter. Nel mirino: il riff di chitarra (pattern melodico) del brano in gara, che secondo i legali dello studio Riccio&Narciso, di Caserta, sarebbe "allineato" o "perfettamente sovrapponibile" a quello del brano "Delicatamente", registrato ...

Sanremo 2019 - Mahmood sorprende al Festival : l'intervista esclusiva in auto : Sanremo 2019, Mahmood in gara con la canzone Soldi al Festival. l'intervista esclusiva a Leggo di Rita Vecchio video Davide Fracassi/Ag.Toiati

Sanremo 2019 - Loredana Bertè : "Sono qui per vincere. Il premio Mia Martini ce l'ho già a casa" : Loredana Bertè ha le idee chiare e al Corriere della Sera dichiara: "Certo che voglio vincere Sanremo!". Nella serata di mercoledì, il teatro Ariston aveva tributato una standing ovation alla cantante, che ha così commentato l'apprezzamento ricevuto:Un'esperienza nuova. Vedere L'Ariston in piedi creso sia il sogno di qualsiasi artista. E l'altra sera è successo a me. Avrei voluto la standing ovation per Luna. Senza ...

Enrico Nigiotti si arrabbia e lancia una frecciatina a Sanremo 2019 : Sanremo 2019: Enrico Nigiotti irritato per la scaletta del Festival Mancano poche ore alla finale del Festival di Sanremo 2019 e tra i protagonisti, con il brano meraviglioso Nonno Hollywood, c’è Enrico Nigiotti. Grande protagonista di X Factor 2017, dove l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, si è arrabbiato e ha lanciato una frecciatina al Festival. Intervistato ai microfoni del telegiornale di Rai2, Enrico Nigiotti ha avuto da ...

Sanremo 2019 - la lettera a Baglioni : "Dedica un minuto ai terremotati" : Sanremo 2019 non è solo musica, è anche impegno nel sociale. Colpisce la vicenda di Alessandro Garozzo, cittadino di un piccolo paese ai pieni del'Etna, tale Aci Sant'Antonio, pesantemente colpito dal ...

Sanremo 2019 - Anna Tatangelo e la foto pazzesca in camerino : gonna troppo corta - e così... : Probabilmente, la più ammirata a questo Festival di Sanremo è Anna Tatangelo. Bellissima come sempre, sul palco dell'Ariston ha sfoggiato look davvero audaci. La costante? Gonne cortissime, collant neri e tacco alto. Nella sua seconda esibizione si è presentata sul palco così come la potete vedere n

Sanremo 2019 - cosa sta accadendo all’Ariston? Tra fatti e “si dice che…” : al Divo Claudio sarebbe stato chiesto di evitare interviste ed è arrivata una coppia molto nota : Ci siamo, preparate il caffè per la finale che si preannuncia lunghissima. Chi vincerà? Nelle ore precedenti alla puntata di cosa si chiacchiera molto. Verità o falsità? Ma soprattutto è un fatto o si dice? Claudio Baglioni, a parte la partecipazione in sala stampa, non sembra concedersi molto ai microfoni dei giornalisti delle numerose trasmissioni tv. Unica eccezione SkyTg24, perché le polemiche di FATTO hanno infiammato la vigilia. SI dice ...