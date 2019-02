Sanremo 2019 | la conduttrice del Dopofestival Melissa Greta Marchetto | “Simona Ventura

Sanremo 2019 - Francesco Renga : "Ringrazio Ambra : abbiamo messo i figli al centro. La mia canzone? Sulla bellezza delle piccole cose" : Francesco Renga è in gara a Sanremo 2019 con il brano "Aspetto che torni" e, in questi giorni, sta concedendo diverse interviste, tra cui una realizzata nel corso della trasmissione La vita in diretta da Tiberio Timperi, in cui il cantante ha parlato del rapporto che lo lega ai figli Leonardo e Jolanda, che oggi hanno 15 e 12 anni. Nati dalla lunga relazione con Ambra Angiolini, da cui si è separato nel 2015.Spero di essere un buon ...

Sanremo 2019 - Baglioni marca il territorio : «Il Festival non è un programma tv - spero che la rotta non cambi» : Claudio Baglioni (Agi per Ufficio Stampa Rai) Claudio Baglioni ancora non sa se il suo impegno sarà nuovamente legato al Festival di Sanremo. Nel dubbio, però, il cantautore ha già marcato il territorio. Ieri sera, intervenendo al DopoFestival, il ‘dirottatore artistico’ della kermesse 2019 ha rivendicato la propria scelta di fare un Festival in cui la parte ‘televisiva’ non offuscasse le canzoni e gli artisti. E si è ...

Sanremo 2019 - calano gli ascolti nella serata dei duetti : 46 - 1% di share : La serata dei duetti piace, ma non troppo. Sono stati 9.552.000, pari al 46,1% di share, gli spettatori che hanno visto ieri sera su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata all'...

Sanremo 2019 - conferenza stampa della serata finale in diretta : Sanremo 2019, sala stampa Stasera avremo l’atteso vincitore. Il Festival di Sanremo 2019 è arrivato infatti alla finale: in diretta dall’Ariston Roof, stamane seguiremo la conferenza stampa con cui gli organizzatori della kermesse forniranno i dettagli sullo show che concluderà la 69esima edizione dell’evento canoro. Ad aprire l’appuntamento con i giornalisti, come sempre, un commento sugli ascolti della serata precedente ...

Sanremo 2019 - Arisa e Tony Hadley sono stati meravigliosi. Che delusione Ligabue : ©AndreaRaffin / KikaPress Credo che ben pochi dei miei 25 lettori se lo ricordino. Ma molti anni fa, nei mitici Sessanta e per un pezzo dei Settanta, a Sanremo le canzoni in gara si eseguivano due volte. Prima nella versione originale italiana affidata a un cantante nostrano, poi in una versione mista, con qualche parola tradotta e altre no, cantata da un celebre artista straniero che storpiava amabilmente la lingua italiana. Fu così che ...

Scaletta finale Sanremo 2019 : ospiti e canzoni : Dopo quattro serate in crescendo dal punto di vista dello spettacolo, Sanremo 2019 è arrivato al gran finale: al termine della quinta serata, verrà infatti decretato il vincitore del 69°Festival di Sanremo. Come ogni finalissima che si rispetti, lo show in onda in prima serata su Rai1 prevede una Scaletta impegnativa, sia per la gara sia per gli ospiti. LEGGI ANCHE Sanremo 2019, le pagelle dei duetti della quarta serata Sanremo ...

Sanremo 2019 - crisi tra Irama e la fidanzata influencer Giulia De Lellis? : In quest giorni si è parlato di una crisi tra Irama e Giulia De Lellis. La ragazza infatti, nota soprattutto per la sua attività di influencer, non si è fatta vedere all’Ariston e da lì a “gridare” alla crisi della storia d’amore è stato un attimo. A smentire tutto è stato però lo stesso Irama che, intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me, ha detto: “Siamo molto felici, tra noi va tutto bene”. Pare che la ...

Sanremo 2019 - Rocco Papaleo inciampa e cade in diretta al Dopofestival : È l’una passata e il Dopofestival è iniziato da pochi minuti: Rocco Papaleo si è esibito con un suo monologo alla chitarra poi ha preso la parola Melissa Greta Marchetto che ha iniziato a dialogare con una giornalista, a cui ha chiesto conto dei suoi giudizi molto bassi nelle pagelle. C’è un botta e risposta tra le due, tutto prosegue come da programma quando ad un certo punto si vede Papaleo che da dietro le quinte attraversa il ...

Chi vince Sanremo 2019? : L’unico ad aver già vinto qualcosa, per ora, è Motta, premiato dalla giuria speciale per il duetto con Nada nella quarta serata del Festival. Per il resto i 24 cantanti, in questa edizione senza eliminazioni, sono ancora tutti in gioco. Ma chi si aggiudicherà l’ambito premio? Le scommesse sono aperte, nel vero senso della parola, e i bookmakr hanno espresso le loro quotazioni. I favoriti Ai primi tre posti della ...

Ascolti Sanremo 2019 - quarta serata : Non bastano i duetti a Baglioni per sfondare come lo scorso anno. La terza serata del Festival di Sanremo 2019 ha registrato 9.552.000 spettatori con il 46.1% (dato che non considera Sanremo Start). Nel dettaglio: Sanremo Start (dalle 20.51 alle 21.21): 9.941.000 – 37.03% Prima Parte (dalle 21.24 alle 23.39): 11.170.000 – 45.49% Seconda parte (dalle 23.43 alle 0.51): 6.215.000 – 48.55% I dati Auditel completi di venerdì 8 febbraio 2019 I ...

Sanremo 2019 Finale anticipazioni : scaletta e ospiti 9 febbraio : Sanremo 2019 Finale anticipazioni. Sabato 9 febbraio andrà in onda il quinto ed ultimo appuntamento con il 69° Festival della Canzone Italiana condotto da Claudio Baglioni insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo In conferenza stampa il direttore artistico Baglioni insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Teresa De Santis hanno rivelato i dettagli dell’ultima ...

Sanremo 2019 - gli ascolti della quarta serata : 46.1% di share per i duetti : Sono stati 9.552.000, pari al 46.1% di share, i telespettatori che hanno seguito la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti dei 24 Big con gli ospiti che hanno reinterpretato le canzoni in gara. L’anno scorso la serata duetti aveva raccolto un ascolto boom con 10 milioni 108 mila telespettatori e il 51.1% di share. La media di ascolti del festival si conferma in calo rispetto alla scorsa edizione che era stata da ...