Sanremo 2019 | diretta ultima serata | Ramazzotti duetta con Baglioni E Virginia Raffaele

Sanremo 2019 - Achille Lauro massacrato da Matteo Salvini? La risposta sconcertante : "La mia canzone..." : Di sicuro è il più discusso e criticato di questo Festival di Sanremo: si parla di Achille Lauro e del suo controverso brano Rolls Royce. Prima le accuse di plagio, poi quelle relative al fatto che il brano sarebbe un inno alla droga, all'ecstasy in particolare, caso sollevato da Striscia la Notizia

Sanremo 2019 - la confessione radicale di Arisa : "Non lo farò mai più". E confessa : "Stavo per svenire" : Tristezza, addio. Arisa, ovvero Rosalba Pippa, prima dell'ultima esibizione sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo si confessa con Fanpage, che la intercetta a margine dell'evento e con cui parla anche del suo brano Mi sento bene. Canzone felice, spensierata. E Arisa infatti afferma di essers

Sanremo 2019 - la diretta della finale. Finalmente Virginia Raffaele fa Virginia Raffaele e si prende la standing ovation dell’Ariston – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale, la fine è prevista all’1.28 (qui la scaletta della serata), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare e ...

PATRIZIA VACONDIO/ La moglie di Nek : 'Ultimo giro. Settimana intensa e incredibile' - Sanremo 2019 - : Tra le mogli più famose degli artisti di Sanremo 2019 c'è sicuramente PATRIZIA Vancondio, che è convolata a nozze con Nek.

ULTIMO - 'I TUOI PARTICOLARI'/ Video : la vittoria al festival dopo la delusione d'amore? - Finale Sanremo 2019 - : ULTIMO è in gara a Sanremo 2019 dove presenta il brano 'I TUOI PARTICOLARI', una ballad d'amore data tra le favorite per la vittoria Finale

NEK - "MI FAR' TROVARE PRONTO"/ Video - va avanti a dispetto delle critiche - Finale Sanremo 2019 - : Nek canta 'Mi farò TROVARE pronto' al Festival di Sanremo 2019. La Sala Stampa non lo ha premiato nel corso della seconda serata: la vittoria è un miraggio?

Sanremo 2019 - il dramma di Irama : mentre è sul palco... ecco chi lo scarica - gira una brutta voce : Un discusso protagonista di questo Festival di Sanremo è stato sicuramente Irama: i suoi vestiti non sono stati molto apprezzati, un po' di più invece il suo brano, La ragazza con il cuore di latta. Ma per quel che riguarda Irama si è fatta notare un'assenza all'Ariston, quella della sua fidanzata:

Sanremo 2019 : Bastianich in giuria - ma sui social invita a votare i Negrita. Tutto regolare? : Joe Bastianich fa parte della giuria d'onore del Festival di Sanremo 2019, che vale per il 20% sul risultato finale. Un ruolo che richiede imparzialità e rigore. Durante la serata finale, dalla prima fila della platea del teatro Ariston, il giudice di MasterChef (che è anche un musicista) ha pubblicato una storia su Instagram dove ha invitato i suoi followers a votare i Negrita, band in gara. Tutto regolare?Ma è onorevole che un ...

Sanremo 2019 - diretta serata finale : Ramazzotti duetta con Baglioni - Ariston in piedi. Ovazione anche per la Bertè : Vestito interamente di bianco e ccompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un grande...

Eros Ramazzotti con Luis Fonsi a Sanremo 2019 tra Per le strade una canzone e il successo Adesso tu (video) : Eros Ramazzotti con Luis Fonsi a Sanremo 2019 portano un accenno d'estate con Per le strade una canzone, brano che hanno portato in radio a cominciare dal 18 gennaio e che è contenuto nell'ultimo album dell'artista romano che presto porterà in tour con l'anteprima di Monaco già fissata per il 17 febbraio prossimo. La prima ospitata della finale, già annunciata qualche settimana fa, si apre con Vita ce n'è, singolo apripista del nuovo album ...

Sanremo 2019 - l'Ariston impazzisce per Loredana Bertè : grida selvagge (e rossetto estremo) : Sempre più scosciata (le gambe sono da urlo) e con la consueta borsettina all'interno della quale tiene il microfono, Loredana Bertè è stata accolta da una clamorosa ovazione sul palco di Sanremo per la sua ultima esibizione. l'Ariston si scalda per lei. Tifa per lei: le grida e gli applausi sono st

Sanremo 2019 - Joe Bastianich (membro della giuria) twitta a favore di un concorrente : Joe Bastianich, membro della giuria del Festival, si lascia scappare un tweet non proprio politicamente corretto, nel quale invita a votare per i Negrita. Il tweet, subito cancellato, è stato ovviamente intercettato da molti utenti del social. Ora, magari l’invito del giudice di Masterchef non sposterà chissà quanti voti, ma il fair play? Tra l’altro, l’invito al voto è rimasto nelle sue Instagram stories. L'articolo Sanremo ...