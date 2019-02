Sanremo 2019 - diretta ultima serata : Arisa a corto di voce. Elisa e Baglioni - emozione Tenco : Vestito interamente di bianco e ccompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un grande...

Sanremo 2019 - la diretta della finale. Arisa sul palco dell’Ariston con 39 di febbre : senza voce fatica a cantare e si commuove – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale, la fine è prevista all’1.28 (qui la scaletta della serata), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare ...

Sanremo 2019 - Elisa riporta Luigi Tenco all'Ariston e l'emozione è incontenibile : Elisa è stata uno dei super-ospiti scelti da Claudio Baglioni per l'ultima serata del Festival di Sanremo 2019. La cantante ha portato sul palco il nuovo singolo "Anche fragile" e dal 15 marzo partità con il tour teatrale organizzato dopo l'uscita dell'ultimo album "Diari Aperti".Nel 2001 Elisa partecipò per la prima ed unica volta al Festival della canzone italiana, trionfando con la canzone "Luce (tramonti a nord-est)", ...

Sanremo 2019 - Elisa e Claudio Baglioni cantano Tenco : Un omaggio alla musica cantautoriale della scuola genovese quello di Elisa e Claudio Baglioni durante la finale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019. I due cantautori si sono infatti esibiti con Vedrai, vedrai, brano inciso nel 1965 da Luigi Tenco, che proprio nella cittadina ligure esalò l'ultimo respiro 52 anni fa.L'artista friulana è stata fragorosamente applaudita dalla platea dell'Ariston, che prima della performance ...

