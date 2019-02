Sanremo 2019 - il dramma di Irama : mentre è sul palco... ecco chi lo scarica - gira una brutta voce : Un discusso protagonista di questo Festival di Sanremo è stato sicuramente Irama: i suoi vestiti non sono stati molto apprezzati, un po' di più invece il suo brano, La ragazza con il cuore di latta. Ma per quel che riguarda Irama si è fatta notare un'assenza all'Ariston, quella della sua fidanzata:

Sanremo 2019 : Bastianich in giuria - ma sui social invita a votare i Negrita. Tutto regolare? : Joe Bastianich fa parte della giuria d'onore del Festival di Sanremo 2019, che vale per il 20% sul risultato finale. Un ruolo che richiede imparzialità e rigore. Durante la serata finale, dalla prima fila della platea del teatro Ariston, il giudice di MasterChef (che è anche un musicista) ha pubblicato una storia su Instagram dove ha invitato i suoi followers a votare i Negrita, band in gara. Tutto regolare?Ma è onorevole che un ...

Sanremo 2019 - diretta serata finale : Ramazzotti duetta con Baglioni - Ariston in piedi. Ovazione anche per la Bertè : Vestito interamente di bianco e ccompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un grande...

Eros Ramazzotti con Luis Fonsi a Sanremo 2019 tra Per le strade una canzone e il successo Adesso tu (video) : Eros Ramazzotti con Luis Fonsi a Sanremo 2019 portano un accenno d'estate con Per le strade una canzone, brano che hanno portato in radio a cominciare dal 18 gennaio e che è contenuto nell'ultimo album dell'artista romano che presto porterà in tour con l'anteprima di Monaco già fissata per il 17 febbraio prossimo. La prima ospitata della finale, già annunciata qualche settimana fa, si apre con Vita ce n'è, singolo apripista del nuovo album ...

Sanremo 2019 - l'Ariston impazzisce per Loredana Bertè : grida selvagge (e rossetto estremo) : Sempre più scosciata (le gambe sono da urlo) e con la consueta borsettina all'interno della quale tiene il microfono, Loredana Bertè è stata accolta da una clamorosa ovazione sul palco di Sanremo per la sua ultima esibizione. l'Ariston si scalda per lei. Tifa per lei: le grida e gli applausi sono st

Sanremo 2019 - Joe Bastianich (membro della giuria) twitta a favore di un concorrente : Joe Bastianich, membro della giuria del Festival, si lascia scappare un tweet non proprio politicamente corretto, nel quale invita a votare per i Negrita. Il tweet, subito cancellato, è stato ovviamente intercettato da molti utenti del social. Ora, magari l’invito del giudice di Masterchef non sposterà chissà quanti voti, ma il fair play? Tra l’altro, l’invito al voto è rimasto nelle sue Instagram stories. L'articolo Sanremo ...

Sanremo 2019 - pubblico in ovazione per la Berté : "Lo-re-da-na - Lo-re-da-na!". Lei replica : "Vi amo!" : Loredana Bertè è una che sa stare sul palco: anche durante la serata finale si è presentata con vestito corto e i suoi stilosissimi capelli azzurri. Dopo un'estate in cui ha fatto ballare mezza italia con "Non ti dico no", la cantante fa impazzire l'Ariston e il pubblico a casa. "Cosa ti aspetti da me" è una canzone rock firmata da Gaetano Curreri, interpretata da Loredana con anima, cuore e gambe.Giunta alla quinta ...

Claudio Bisio sdraiato a terra che interrompe Anna Tatangelo alla finale di Sanremo 2019 tra le poche cose che ricorderemo di lui al Festival (video) : Se c'è stata una grande delusione in questo Festival è stata lui, al punto che Claudio Bisio sdraiato a terra che interrompe l'esibizione di Anna Tatangelo alla finale di Sanremo 2019 è tra le poche cose che ricorderemo del suo passaggio all'Ariston. Monologhi inconsistenti o che sanno di vecchio, scarsa o nulla capacità di improvvisazione sul palco, poca sintonia con Baglioni e una complicità mai nata - o perlomeno mai mostrata al pubblico - ...

Sanremo 2019 - la diretta della finale : Louis Fonsi e Ramazzotti che scatenano l’Ariston ma Bisio non riesce a tenere aperti gli occhi – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale, la fine è prevista all’1.28 (qui la scaletta della serata), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare e di ...

Sanremo 2019 : Eros Ramazzotti ospite della finale canta "Adesso tu" e scatena la nostalgia dell'Ariston : Super-ospite della 69esima edizione del Festival di Sanremo è stato Eros Ramazzotti, che è tornato all'Ariston per celebrare i 35 anni dalla vittoria sanremese nella categoria Nuove Proposte con cui ebbe inizio la stellare carriera.Nel 1984, infatti, il cantante vinse tra i giovani con la canzone "Terra promessa". L'anno successivo, passato di diritto tra i Big, presentò "Una storia importante", classificandosi sesto ma ...

Sanremo 2019 - testo e significato di 'Adesso tu' cantata da Ramazzotti e Baglioni : Eros Ramazzotti pubblicò Adesso tu , album 'Nuovi Eroi', nel 1986 ed è uno dei pezzi forti del cantante romano, portata stasera sul palco a Sanremo insieme a Baglioni. Ramazzotti la presentò al ...