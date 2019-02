Sanremo 2019 | crisi tra Irama e la fidanzata influencer Giulia De Lellis?

Sanremo 2019 - Rocco Papaleo inciampa e cade in diretta al Dopofestival : È l’una passata e il Dopofestival è iniziato da pochi minuti: Rocco Papaleo si è esibito con un suo monologo alla chitarra poi ha preso la parola Melissa Greta Marchetto che ha iniziato a dialogare con una giornalista, a cui ha chiesto conto dei suoi giudizi molto bassi nelle pagelle. C’è un botta e risposta tra le due, tutto prosegue come da programma quando ad un certo punto si vede Papaleo che da dietro le quinte attraversa il ...

Sanremo 2019 : i duetti non bastano - calano ancora gli ascolti : Sanremo 2019: come sono stati i duetti della quarta serata

Chi vince Sanremo 2019? : L’unico ad aver già vinto qualcosa, per ora, è Motta, premiato dalla giuria speciale per il duetto con Nada nella quarta serata del Festival. Per il resto i 24 cantanti, in questa edizione senza eliminazioni, sono ancora tutti in gioco. Ma chi si aggiudicherà l’ambito premio? Le scommesse sono aperte, nel vero senso della parola, e i bookmakr hanno espresso le loro quotazioni. I favoriti Ai primi tre posti della ...

Ascolti Sanremo 2019 - quarta serata : Non bastano i duetti a Baglioni per sfondare come lo scorso anno. La terza serata del Festival di Sanremo 2019 ha registrato 9.552.000 spettatori con il 46.1% (dato che non considera Sanremo Start). Nel dettaglio: Sanremo Start (dalle 20.51 alle 21.21): 9.941.000 – 37.03% Prima Parte (dalle 21.24 alle 23.39): 11.170.000 – 45.49% Seconda parte (dalle 23.43 alle 0.51): 6.215.000 – 48.55% I dati Auditel completi di venerdì 8 febbraio 2019 I ...

Sanremo 2019 Finale anticipazioni : scaletta e ospiti 9 febbraio : Sanremo 2019 Finale anticipazioni. Sabato 9 febbraio andrà in onda il quinto ed ultimo appuntamento con il 69° Festival della Canzone Italiana condotto da Claudio Baglioni insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo In conferenza stampa il direttore artistico Baglioni insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Teresa De Santis hanno rivelato i dettagli dell’ultima ...

Sanremo 2019 - gli ascolti della quarta serata : 46.1% di share per i duetti : Sono stati 9.552.000, pari al 46.1% di share, i telespettatori che hanno seguito la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti dei 24 Big con gli ospiti che hanno reinterpretato le canzoni in gara. L’anno scorso la serata duetti aveva raccolto un ascolto boom con 10 milioni 108 mila telespettatori e il 51.1% di share. La media di ascolti del festival si conferma in calo rispetto alla scorsa edizione che era stata da ...

Sanremo 2019 - arriva la diffida : Achille Lauro è nell'occhio del ciclone e trascina anche Baglioni e la Sony : Continuano le polemiche su Rolls Royce, il brano di Achille Lauro in gara al Festival di Sanremo. Il trapper questa volta è stato accusato di plagio. Pare che la canzone sia simile a Delicata-mente, il brano presentato dagli Enter al Sanremo D.O.C del 2014. È stato proprio questo gruppo, tramite un

Sanremo 2019 - Staffelli consegna il tapiro ad Achille Lauro ma lui sbrocca : “Sei un ignorante - un tonno” : Achille Lauro non ha gradito la consegna del tapiro d’oro da parte dell’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli. Il cantante in gara al Festival di Sanremo è entrato mirino del tg satirico per il suo brano Rolls Royce, accusato di essere un inno alla droga. Secondo alcuni, infatti, il testo della canzone inneggerebbe all’uso di sostanze stupefacenti perché “rolls royce” è anche il nome di una pasticca di ...

Tutti padri a Sanremo 2019. Intanto Motta e Nada sono il miglior duetto del Festival : padri. A occhio, nel nostro paese sono nati meno bambini di quante volte, da marzo a oggi, i governanti dai quali ci pregiamo d’esser rappresentati hanno pronunciato il fatidico “in quanto padre”. Un “lo faccio e dico da padre” continuo ed estenuante. Neanche le madri negli anni Cinquanta usavano i

Sanremo 2019 - la Finale in diretta : scaletta - esibizioni - vincitore : Il Festival di Sanremo 2019 giunge al termine questa sera, sabato 9 febbraio: Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele tornano sul palco dell'Ariston per accogliere nuovamente tutti i 24 cantanti in gara e alternare la serata tra esibizioni e momenti di spettacolo, finora piuttosto deludenti.prosegui la letturaSanremo 2019, la Finale in diretta: scaletta, esibizioni, vincitore pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2019 10:59.

Sanremo 2019 : Eleonora Abbagnato e quell'eleganza da étoile : Eleonora Abbagnato, l'eleganza da étoile arriva a Sanremo

Sanremo 2019 - la guida : i favoriti per la vittoria finale - le quote - come funziona il televoto e quanto contano le giurie? Il regolamento - come votare : Ci siamo. Questa sera si decreterà il vincitore della 69ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e l’attesa è grande per sapere chi la spunterà in volata. I dati ufficiali sono parzialissimi e non hanno mai preso in considerazione il televoto che dunque potrebbe stravolgere le graduatorie fin qui rese note dalla giuria. Ecco la guida completa alla serata finale del Festival per sapere proprio tutto sulla competizione ...

Sanremo 2019 - gli ascolti tv della quarta serata : 9 - 5 milioni di telespettatori per i duetti : Gli ascolti tv della quarta serata di Sanremo si confermano in calo rispetto a quelli della passata edizione. I telespettatori sintonizzati su Raiuno quest'anno sono stati 9 milioni 552 mila, pari al 46,1% di share. Per l'appuntamento con i duetti lo scorso anno, il Festival aveva registrato una cla

Sanremo 2019 : poche donne in gara - Francesco Renga : "La voce maschile più gradevole all'orecchio umano" : Perché i Festival di Sanremo di Claudio Baglioni sono poveri di cantanti donne in gara? Se lo sono chiesti in tanti, sin dalla scorsa edizione in cui se ne contavano quattro, e portavoce dell'interesse si è fatta stanotte la giornalista Marinella Venegoni, tra le più note critiche musicali della scena nazionale e volto noto per i telespettatori assidui della kermesse. La giornalista ha rivolto la domanda direttamente al direttore artistico ...