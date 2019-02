Sanremo 2019 – Baglioni dice addio al Festival in diretta tv? “

sportfair

: Rivedi tutta l’esibizione di @scristicchi con @MetaErmal su @RaiPlay ? - SanremoRai : Rivedi tutta l’esibizione di @scristicchi con @MetaErmal su @RaiPlay ? - SanremoRai : Rivedi tutta l’esibizione di @IlVeroUltimo con @FabrizioMoroOff su @RaiPlay ? - SanremoRai : Rivedi tutta l’esibizione di @AchilleIDOL con @InArteMorgan su @RaiPlay ? -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Claudiosi congeda inTv? Le parole del direttore artistico dinell’ultima serata del“Spero che il solco tracciato venga seguito da tutti quelli che arriveranno“. Claudiosembra congedarsi indaldi. All’inizio della serata finale, dopo l’apertura musicale, il direttore artistico si rivolgemente ai telespettatori ma forse non solo a loro: “Si può piacere o non piacere, mettere più musica o più spettacolo ma vi assicuro che abbiamo fatto il possibile per fare unnel solco di quello dello scorso anno. Non so chi vincerà stasera ma sicuramente in questoha vinto la musica“. (Nex/AdnKronos)L'articoloalintv? “ SPORTFAIR.