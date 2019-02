Sanremo 2019 | Arisa con la voce rotta non si sente bene

blogo

(Di domenica 10 febbraio 2019)Dopo la gag di qualche giorno fa di una febbricitante (per finta) Michelle Hunziker, ecco salire sul palco dell'Ariston qualcuno che realmente deve aver preso freddo in questi giorni di trasferta sul lungomare della riviera ligure. Si tratta di, che senza gli analgesici famosi del 2015, si è esibita nella finale della sessantanovesima edizione del Festival diGià nelle storie del proprio profilo Instagram la cantante lucana aveva rivelato ai propri seguaci di non sentirsi al massimo delle proprie condizioni fisiche, come canta nella sua canzone in gara Mi sento, senza tuttavia specificare se si trattasse di febbre o di ansia da prestazione. Poi l'annuncio a RTL: ha l'influenza, febbre a 39. Ma come recita il motto, the show must go on, così l'artista non ha rinunciato ad esibirsi sul prestigioso palco del concorso per l'ultima volta con il proprio brano. ...