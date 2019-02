: RT @cris_cersei: #Salvini ORA: 'Bankitalia e Consob andrebbero AZZERATI, altro che cambiarne uno o due! Ho letto i giornali oggi, scrivono… - cecaumeno : RT @cris_cersei: #Salvini ORA: 'Bankitalia e Consob andrebbero AZZERATI, altro che cambiarne uno o due! Ho letto i giornali oggi, scrivono… - daje_a : RT @cris_cersei: #Salvini ORA: 'Bankitalia e Consob andrebbero AZZERATI, altro che cambiarne uno o due! Ho letto i giornali oggi, scrivono… - Cyber_Feed : Ultim'ora #Salvini:Bankitalia e Consob da azzerare -

"Banca d'Italia eandrebbero azzerati, altro che cambiare una-due persone, azzerati". Lo ha detto il vicepremier,durante l'assemblea degli ex soci di Popolare Vicenza. Poi, sulle tensioni con la Grancia ha detto:"Sai quanto me ne frega di litigare con Macron? Zero. Non mi alzo la mattina dicendo 'con chi litigo oggi?' ma con l'idea di dedicare il tempo al mio lavoro, non a Macron, agli avvocati, alle inchieste. Però se qualcuno mi impedisce di fare il mio lavoro dico sobriamente no".(Di sabato 9 febbraio 2019)