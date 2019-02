Salvini e Di Maio | «Azzerare i vertici di Bankitalia Risparmiatori traditi»

Di Maio contro Bankitalia : cambiare direttorio | Salvini : "Azzerare anche i vertici della Consob" |A Vicenza scatta l'abbraccio tra vicepremier : Duro attacco del governo ai due organi di controllo in occasione dell'incontro a Vicenza con i cittadini truffati dalla banche. Di Maio: "Chiediamo discontinuità, non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia nel periodo in cui è successo quello per cui è oggi qui questa gente"

Popolare di Vicenza - Di Maio e Salvini all’assemblea degli ex-soci. Applausi e qualche fischio : “Mantenete le promesse” : Tanti Applausi, ma anche qualche fischio, di rabbia, soprattutto di chi non è riuscito ad entrare in sala, oggi a Vicenza per l’arrivo dei due vicepremier Salvini e Di Maio all’assemblea degli ex soci della Popolare di Vicenza. “Non è stato fatto abbastanza”, e ancora “i decreti attuativi dovete fare e in fretta”, “parlate poco e fate di più”. Le urla sono partite da gruppetti di persone, confuse ...

Banche Venete - nulla di fatto a Vicenza - dove erano presenti Di Maio e Salvini : ... con la presenza dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , escludendo la maggior parte delle associazioni della Cabina di Regia istituita al Ministero dell'Economia e delle Finanze sul ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio dichiarano guerra a Bankitalia e Consob : “I vertici vanno azzerati” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno le idee chiare sugli organismi di controllo economici e lanciano un messaggio inequivocabile: "Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una-due persone", afferma Salvini. Gli fa eco Di Maio: "Non possiamo pensare di confermare le persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni".Continua a leggere

Ex Popolari venete - davanti ai duemila truffati di Vicenza l’asse Salvini-Di Maio annuncia l’arrivo dei risarcimenti : La rabbia e il furore, gli applausi e le grida, il tifo e gli anatemi. Come in uno stadio. Non basta il centro sportivo Palladio di Vicenza a contenere gli oltre duemila risparmiatori truffati di Banca Popolare di Vicenza e di tante altre banche italiane finite sul lastrico. Hanno aspettato quattro anni prima di avere di fronte due uomini del governo, perfino i due vicepresidenti del consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini, a cui chiedere che ...

Bankitalia - Di Maio : «serve discontinuità». Salvini : «Signorini? Trarrà le conseguenze dagli errori» : Matteo Salvini e Luigi Di Maio lanciano un attacco coordinato,e durissimo, contro gli attuali vertici di Banca d'Italia. Lo fanno da Vicenza, dove si trovano per incontrare i risparmiatori colpiti dal ...

Bankitalia e Consob - Salvini e Di Maio : vertici da azzerare : Affondo dei due vice presidenti del Consiglio agli organismo di controllo: 'Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati , perchè chi doveva controllare non lo ha fatto ', è il durissimo attacco ...

"Vertici di Consob e Bankitalia da azzerare" : Salvini e Di Maio attaccano i 'controllori' dell'economia : 'Una commissione di inchiesta è già stata approvata al Senato e a marzo inizia a lavorare. E chiameremo Bankitalia e Consob per primi'. Il vicepremier Luigi Di Maio, parlando all'assemblea dei ...

Toscani : 'Quando vedo Salvini e Di Maio - mi tocco i c*****ni - facciamo c***re' : Lo scontro a tutto campo che, in questi giorni, sta riguardando Francia e Italia continua ad alimentare dibattiti. Sulla querelle si sono espressi in molti, tra questi Matteo Renzi che non ha usato mezze misure nel sottolineare il suo dissenso nei confronti della politica messa in atto dal governo italiano e la comprensione dell'atteggiamento transalpino. Sulla stessa lunghezza d'onda si schiera il popolare fotografo Oliverio Toscani, noto per i ...

Salvini-Di Maio - l'abbraccio al convegno dei risparmiatori. VIDEO - : Il saluto caloroso tra i due vicepremier è avvenuto al Centro sportivo Palladio prima di salire sul palco durante un incontro delle associazioni dei risparmiatori truffati dalle banche

Banche - la vendetta di Salvini e Di Maio contro i banchieri e Ue : "Ce ne freghiamo delle letterine" : Il governo non ha intenzione di confermare i vertici della Banca d'Italia, oltre a quelli della Consob già sostituiti con l'ex ministro Paolo Savona, perché, come ha spiegato Luigi Di Maio davanti all'assemblea dei risparmiatori truffati dalla banca Popolare di Vicenza: "Chiediamo discontinuità e qu

Di Maio contro Bankitalia : cambiare direttorio | Salvini : "Azzerare anche i vertici Consob" |A Vicenza scatta l'abbraccio tra vicepremier : Duro attacco del governo ai due organi di controllo in occasione dell'incontro a Vicenza con i cittadini truffati dalla banche. Di Maio: "Chiediamo discontinuità, non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia nel periodo in cui è successo quello per cui è oggi qui questa gente"

Di Maio e Salvini contro Banca d'Italia e Consob : 'Azzerare i vertici' - Il ministro del Lavoro : 'Serve discontinuità' : "Per Bankitalia serve discontinuità", "non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni". Lo ha ...

Salvini-Di Maio - contestazioni e abbracci a Vicenza. «Faremo cantare i banchieri Bankitalia da azzerare»|I fischi : video : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita