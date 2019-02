Salvini contro tutti | “Azzerare Bankitalia e Consob” 

Banche - la vendetta di Salvini e Di Maio contro i banchieri e Ue : "Ce ne freghiamo delle letterine" : Il governo non ha intenzione di confermare i vertici della Banca d'Italia, oltre a quelli della Consob già sostituiti con l'ex ministro Paolo Savona, perché, come ha spiegato Luigi Di Maio davanti all'assemblea dei risparmiatori truffati dalla banca Popolare di Vicenza: "Chiediamo discontinuità e qu

A Vicenza caloroso abbraccio tra i due vicepremier per confermare la ritovata intesa dopo gli ultimi attriti. Prima dell'avvio dei lavori osservati cinque minuti di silenzio in ricordo delle vittime delle crisi bancarie. Di Maio: "Chiediamo discontinuità, non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia nel periodo in cui è successo quello per cui è oggi qui questa gente"

Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, ha raggiunto Matteo Salvini per chiedere un parere sul brano Rolls Royce, di Achille Lauro, in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. E il ministro ha commentato: "È terribile: mi fa schifo solo l'idea". Quale idea? Quella secondo la quale la canzone in questione farebbe riferimento a una droga sintetica. Ghione ha infatti aggiunto: "Mi sembra che stia ammiccando, non ..."

