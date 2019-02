Salvini attacca di nuovo Achille Lauro | «Penoso»

Sanremo 2019 - Salvini torna ad attaccare Achille Lauro : "Musica e immagine pietose. Sono oggettivo : meglio Il Volo" : Dopo gli attacchi delle scorse ore, Matteo Salvini rincara la dose e torna a scagliarsi contro Achille Lauro, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2019 col discusso brano "Rolls Royce"."Penosa e pietosa, come musica, come testo, come immagine e come tutto". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito a 'L'intervista' su SkyTg24 la canzone portata a Sanremo dal trapper romano Achille Lauro. "Il mio ...

"Vertici di Consob e Bankitalia da azzerare" : Salvini e Di Maio attaccano i 'controllori' dell'economia : 'Una commissione di inchiesta è già stata approvata al Senato e a marzo inizia a lavorare. E chiameremo Bankitalia e Consob per primi'. Il vicepremier Luigi Di Maio, parlando all'assemblea dei ...

Di Battista attacca Salvini : "Ti manca solo Cirino Pomicino" : Alessandro Di Battista torna ad attaccare il vicepremier Matteo Salvini. L'ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle mette nel mirino l'alleato di governo per la campagna elettorale in Abruzzo in vista delle Regionali di domenica prossima. Di Battista va all'attacco mostrando la foto della conferenza stampa del centrodestra unito con Berlusconi, Meloni e lo stesso Salvini. Proprio qui arriva l'attacco: "Matteo, te lo dico con rispetto, ma pure ...

La Russa attacca Salvini : 'Fa lo stesso gioco di Craxi' : La scena politica italiana, in questo momento, si caratterizza principalmente per due fronti: quello politico, strettamente legato alle gesta del governo e alle possibilità che l'esecutivo possa restare in carica a lungo, e quello legato alle coalizioni dove c'è curiosità di capire come evolveranno le cose nel momento in cui l'esperienza dell'attuale governo, prima o poi, si concluderà. Lo scenario più interessante riguarda senza ombra di dubbio ...

Sanremo 2019 - Bocelli incanta con il figlio. Bisio : «Baglioni sovversivo» - ma lo spin doctor di Salvini lo attacca : Si è conclusa al teatro dell'Ariston la 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. AGGIORNA LA DIRETTA Ore 20.45 - Claudio Baglioni ha aperto il Festival cantando...

Roberto Fico - Filippo Facci : "Deve a Matteo Salvini la sua poltrona ma continua ad attaccarlo" : Che succede a Roberto Fico? Diciamo meglio: che succede al cervello quando si diventa presidenti della Camera? No, perché da dieci anni, anzi undici, chiunque sia diventato terza carica dello Stato è stato preso da tic e riflessi progressivi che l'hanno trasformato in qualcos'altro da ciò che era o

Salvini : "Maduro è un delinquente". E Guaidò attacca Di Battista : "Non sa cosa succede qui" : Una lotta che oggi è riconosciuta da tutto il mondo, da 26 nazioni europee su 28, dai Paesi africani, in Oceania… Venisse qui a farsi un giro, a vedere qualche ospedale, o magari qualche città di ...

Salvini attacca : stop a fondi associazioni. Anpi “Negazionista è lui” : Non si placa la polemica per il convegno sulle foibe organizzato per il 10 febbraio dall'Anpi di Parma, nel quale si ipotizzerebbe, stando agli interventi previsti, che un numero consistente di vittime sarebbe dovuto ai militari fascisti e non ai partigiani titini. Una visione "negazionista", sostiene il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che e' netto: "E' necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le stragi ...

Martina (PD) attacca Salvini : 'Ministro coniglio' - lui risponde con ironia : Un intervento mirato a ritrovare l'unità del Pd quello del segretario uscente Maurizio Martina. Parole che hanno inteso evidenziare come i suoi rivali sono al di fuori del partito e non possono essere in alcun modo identificati con Giachetti e Zingaretti. Parole che, a titolo personale, hanno voluto manifestare la volontà e l'invito a chi lo ascoltava a cercare i nemici dei 'dem' al di fuori di un contesto che, negli ultimi, tempi raramente ha ...

Fico attacca (ancora) Salvini : "Vada a processo - no alla Tav" : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, parla a Che tempo che fa di Fabio Fazio. E su migranti, Tav e processo Diciotti, il presidente della Camera torna a "sfidare" Matteo Salvini. E apre una nuova piccola crisi all'interno della maggioranza."Le persone vanno sempre salvate. Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatti sbarcare". Il riferimento è ovviamente a ...