Salute | l’esperto | attenzione al colesterolo cattivo

meteoweb.eu

: L’acqua del rubinetto fa venire i calcoli renali? La parola all’esperto - GLI INFORMATI - - Glinformati : L’acqua del rubinetto fa venire i calcoli renali? La parola all’esperto - GLI INFORMATI - - BortuzzoFranco : Manuel, l'esperto: «Contro la paralisi test sull'uomo avanzati. Ci sono speranze» - Cristin97215062 : RT @BortuzzoFranco: Manuel, l'esperto: «Contro la paralisi test sull'uomo avanzati. Ci sono speranze» -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Parte in tutta Italia la decima edizione della Campagna nazionale per il Tuo cuore 2019 per la prevenzione alle malattie cardiovascolari, promossa dalla Fondazione ‘per il Tuo cuore’ onlus e da Anmco – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.E nel giorno del debutto gli esperti ricordano agli italiani l’importanza della prevenzione e del controllo del’ per un cuore sano. “Il lavoro di Anmco quest’anno si concentra in particolar modo sulla sensibilizzazione rispetto ai valori lipidici delLdl, noto anche come ‘'”, dichiara Domenico Gabrielli, presidente nazionale Anmco e direttore della U.O. di Cardiologia dell’Ospedale Civile Augusto Murri di Fermo. “Anche per questa edizione – aggiunge – sono previste tante iniziative in tutte le città ...