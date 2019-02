Rugby | Sei Nazioni 2019 | Italia-Galles 15-26 | le pagelle degli azzurri Super Steyn | bene

Rugby - Sei Nazioni : l'Italia sconfitta in casa dal Galles per 26-15 : L' Italia perde in casa contro il Galles la seconda partita di questa edizione del Sei Nazioni . Gli ospiti si portano sullo 0-12 con quattro punizioni messe a segno da Biggar. Steyn cerca di scuotere ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : orgoglio azzurro all’Olimpico - una buona Italia cede per 26-15 al Galles : L’orgoglio, quello che è spesso mancato nell’ultimo periodo. Il pubblico di Roma ha dato quella spinta in più: allo Stadio Olimpico, al debutto casalingo stagionale nel Sei Nazioni, gli azzurri sono usciti sì sconfitti con il Galles, ma hanno dimostrato di valere un livello superiore rispetto a quello mostrato settimana scorsa a Murrayfield con la Scozia. I Dragoni si impongono nella seconda giornata del torneo per 26-15, portandosi ...

LIVE Italia-Galles Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : azzurre - serve la vittoria per sognare il podio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Galles, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: dopo la vittoria nel match d’esordio in Scozia per 7-28 (incamerato anche il punto di bonus offensivo) le azzurre di Andrea Di Giandomenico ospitano a Lecce il Galles, sconfitto per 52-3 all’esordio in Francia. Manuela Furlan e compagne partiranno nettamente favorite sulla carta. Nel ranking mondiale le azzurre ...

Sei Nazioni Rugby : l'Irlanda supera la Scozia. Di Earls la meta decisiva : EDIMBURGO , Scozia, - Non basta un ottimo primo tempo alla Scozia contro l' Irlanda a Murrayfield. Gli irlandesi si impongono 13-22 e incamerano la prima vittoria nell'edizione 2019 del Sei Nazioni di ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. L’Irlanda si riscatta in Scozia : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ...

Rugby - Sei Nazioni - Parisse : 'Oggi a testa alta all'attacco del Galles' Diretta dalla 17.45 : 'Loro, i gallesi, ne hanno cambiati 10 rispetto alla squadra che ha espugnato Parigi? Non è che me ne importi più di tanto, noi pensiamo al nostro piano di gioco', dice sereno Sergio Parisse dopo aver ...

LIVE Scozia-Irlanda Rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : esame di laurea per i padroni di casa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Irlanda, gara valida per il Sei Nazioni di rugby 2019: si apre con questa sfida la seconda giornata del torneo. La gara si giocherà a Edimburgo ed i XV sono pronti a sfidarsi a Murrayfield per regalare ai tifosi una partita memorabile. La Scozia viene dalla vittoria con bonus contro l’Italia, mentre l’Irlanda arriva dal pesante ed inatteso tonfo contro l’Inghilterra ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia-Galles. La forza dell’Olimpico per tentare un’impresa quasi impossibile : Una mission impossible. La quarta forza del mondo contro la quindicesima. Una squadra che, tra Test Match e Sei Nazioni, si è aggiudicata le ultime dieci partite consecutive, contro una che nel torneo non vince addirittura dal 2015. C’è davvero poco da fare, sulla carta oggi dovrebbe essere il solito scenario: arriva il debutto casalingo nel 2019 per la Nazionale italiana di Rugby che attende allo Stadio Olimpico di Roma il Galles. Gli ...

