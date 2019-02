Romania | arrestato finto chirurgo plastico italiano | ha sfigurato una paziente

Blastingnews

(Di sabato 9 febbraio 2019) Sfrontato, con parlatina, era un abile attore ma trascurava nella messinscena dettaglie fondamentali. A lanciare l'allarme sono state alcune infermiere impressionate e insospettite dal fatto che ilche vantava cinque lauree e operava a Budapest, appariva piuttosto impacciato in sala operatoria già nell'infilarsi i guanti in lattice. A seguire, alcuni interventi hanno avuto risultati disastrosi e unaè rimasta sfiguarata.La ragione era che 'doctor Matthew Mode' altri non era che un truffatore: il suo vero nome è Matteo Politi, undi 39 anni, originario di Mestre che non ha mai avuto un titolo di studio oltre la terza media. Nella sua macchinazione è stato aiutato da una complice, una finta avvocatessa. Il falso professionista è stato preso mentre dal confine rumeno tentavano di fuggire in Ungheria....