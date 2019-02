Roma. Oggi manifestazione dei sindacati

: In partenza per Sulmona, dove sarò in piazza per Giovanni Legnini. Ecco la #boborassegna di oggi. Il Paese affond… - bobogiac : In partenza per Sulmona, dove sarò in piazza per Giovanni Legnini. Ecco la #boborassegna di oggi. Il Paese affond… - matteosalvinimi : Colazione energetica e bacioni dall’Abruzzo! Oggi Roma, domani Vicenza, domenica Trieste: non ci si ferma??. Settima… - AffInt : ????????#ItaliaFrancia: una stretta cooperazione tra Roma e Parigi nel campo dell’aerospazio, della sicurezza e della d… -

Cgil, Cisl e Uil si apprestano scendere in piazza aper unanazionale con lo slogan 'futuro al lavoro', per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. Il vicepremier Di Maio: "E' assurdo" che i"vadano in piazza contro quota 100mentre non protestavano quando si fece la legge Fornero", "taglieremo la pensione d'oro agli ex sindacalisti".(Di sabato 9 febbraio 2019)