Ritorna il maltempo | pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi

Maltempo Potenza - si Ritorna verso la normalità : effettuati 200 interventi dalla Protezione Civile : La situazione sta tornando alla normalità a Potenza dopo le abbondanti nevicate cadute per due giorni nella scorsa settimana mentre in provincia permangono disagi, soprattutto in alcune aree che presentano maggiori difficoltà nei collegamenti per l’orografia del territorio. Il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha definito ”del tutto eccezionale” la fase meteorologica appena passata che si è rivelata, secondo il primo ...