Reggio Calabria | sequestrata clinica di chirurgia plastica

Giornata Internazionale dell’Epilessia : a Reggio Calabria visite gratuite e una Tavola Rotonda per sensibilizzare i cittadini : È in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia (11 febbraio) che la Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) organizza a Reggio Calabria importanti iniziative di informazione e sensibilizzazione su una delle patologie neurologiche più diffuse: oltre 500.000, infatti, le persone colpite in Italia e oltre 10.000 i casi nella sola Regione Calabria. Lunedì 11 febbraio Open Day presso il Centro Regionale Epilessie diretto dal Prof. ...

Reggio Calabria - l'opposizione si scaglia contro Falcomatà : 'amministrazione trasparente come il carbone. Serve ispezione ministeriale a ... : ... perché dei fondi Pac abbiano beneficiato alcuni istituti per l'infanzia puittosto che altri- Imbalzano non esclude- "possa avere risvolti sulla cronaca giudiziaria". Tutti dubbi e quesiti ...

Reggio Calabria - Nuovo Ospedale della Piana : 'le risorse mancanti verranno garantite dalla Regione' : ... alla presenza del delegato alla Sanità Franco Pacenza, della parte tecnica e della parte politica di maggioranza, sono stati affrontati anche i temi riguardanti l'Ospedale della Piana. "Da qualche ...

Reggio Calabria : il 7 febbraio iniziativa su Green economy : ... il coordinatore regionale Pino Greco,il referente del comitato No Triv Calabria Salvatore Belfiore, il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, il Docente di Economia Aziendale Università ...

Maltempo Reggio Calabria : aereo in volo colpito da un fulmine - gli ultimi aggiornamenti : Un aereo in volo dell’Alitalia, diretto all’aeroporto di Reggio Calabria e proveniente da Roma, è stato colpito da un fulmine. Il velivolo è atterrato regolarmente allo scalo reggino. Il fatto è accaduto successo nella tarda serata di ieri ed è stato segnalato oggi dalla torre di controllo alla Prefettura. In un primo momento si era pensato che il fulmine avesse provocato danni alla fusoliera ma un successivo controllo a terra lo ha ...

Maltempo Reggio Calabria : frane e famiglie isolate - fulmine colpisce un aereo in volo : In considerazione dei messaggi di allertamento, relativi all’ondata di Maltempo prevista in provincia di Reggio Calabria, il Prefetto, dr. Michele di Bari, ha disposto l’attivazione “sin dalla mezzanotte di oggi 5 febbraio, del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) al fine di coordinare tutti gli interventi necessari a risolvere le criticità conseguenti alle incipienti, avverse condizioni meteorologiche“: lo spiega la Prefettura in ...

Allerta Meteo Reggio Calabria : chiuse scuole e uffici pubblici : Allerta Meteo Reggio Calabria– Il Prefetto Michele di Bari, a seguito dell’ Allerta Meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale, ha convocato nel pomeriggio odierno una riunione di Protezione civile al fine di verificare la situazione in atto e assumere le iniziative e le misure necessarie a salvaguardia delle pubblica e privata incolumità. All’incontro hanno partecipato i 19 Sindaci dei Comuni sede di COM, i Rappresentanti della Protezione ...

Reggina-Catanzaro : ferma risposta della Questura di Reggio Calabria dopo i tafferugli del fine partita. Un tifoso arrestato e un altro denunciato : “Non è tollerabile che una bella cornice di pubblico per un evento sportivo di grande richiamo venga turbata per volontà di pochi facinorosi. Tolleranza zero verso questi episodi che saranno opportunamente sanzionati. Gli appassionati devono poter assistere allo spettacolo del calcio in piena sicurezza e trascorrere in assoluta serenità una domenica di sport. Il mio ringraziamento, invece, va a quella parte di tifoseria che ha mantenuto ...

Allerta meteo rossa in Calabria domani - Martedi' 5 Febbraio. Rischio scuole chiuse a Reggio - Catanzaro - Crotone. : Come vi abbiamo illustrato in questo precedente articolo, una forte ondata di maltempo interesserà le regioni ioniche nelle prossime ore, colpendo in particolar modo la Calabria. Poco fa...

Reggio Calabria - ascensori guasti all’ospedale di Locri : pazienti portati in braccio per 5 piani. Sindaco : “Farò esposto” : In due settimane l’ascensore dell’ospedale di Locri si è rotto tre volte. Risultato: i pazienti devono essere portati in braccio nei reparti per essere curati. Come in un ospedale del terzo mondo. È successo sabato quando anche l’ultimo dei cinque ascensori del nosocomio calabrese ha smesso di funzionare certificando, ancora una volta, il calvario che sono costretti a subire i pazienti, i loro familiari e il personale medico e paramedico ...

Reggio Calabria : martedì la presentazione del Festival Nazionale di Diritto e Letteratura "Città di Palmi" : Francesco Napoli ed al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane prof. Massimiliano Ferrara.

Reggio Calabria : Lucio Dattola risponde in aula con saluto romano - spunta il video : Presso la sede dell’aula del Consiglio di Reggio Calabria, nella mattinata di ieri, un consigliere comunale del partito politico Forza Italia della città avrebbe usato il saluto romano per rispondere all'appello del Segretario generale. Il gesto è stato sin da subito definito dal Primo cittadino Falcomatà inaccettabile. Dattola: saluto romano in aula, ripreso da una videocamera La vicenda che ha lasciato senza parole il sindaco Giuseppe ...

Reggio Calabria - consigliere di Forza Italia risponde all’appello con il saluto romano e sussurra : “A noi” : Durante l’appello nell’aula dell’assemblea per la verifica del numero legale, il consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Calabria, ex candidato sindaco, Lucio Dattola, ha risposto col saluto romano e un “a noi” pronunciato a bassa voce. Il gesto, ripreso da una telecamera, è stato definito “gravissimo, inqualificabile e inaccettabile” dal sindaco Giuseppe Falcomatà (Pd). “Ancora più grave – ha ...

Concorso OSS in Sardegna e a Reggio Calabria - assistente sociale a Bologna : Buone notizie per la professione di operatore socio sanitario e assistente sociale: tre differenti aziende hanno, infatti, emanato nuovi avvisi e concorsi pubblici per medesimi ruoli. I bandi, con scadenza fissata tra la metà e la fine febbraio, sono stati pubblicati dall'Azienda Ospedaliero Università di Sassari e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Catanzaro, per il ruolo di OSS, e dall'Unione dei Comune dell'Appennino Bolognese ...