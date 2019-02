Psg | col Bordeaux gioia e paura | 1-0 Cavani tira il rigore | poi esce dolorante

Mercato Juventus - Paratici avvia i contatti col Psg : arriva il francese? : Mercato Juventus – Sembrava un affare ormai fatto, tanto che ci si attendeva l’ufficialità già a gennaio: invece tra Adrien Rabiot e il Barcellona il matrimonio non si farà. E’ quello che riporta ‘as.com’, secondo cui il club blaugrana avrebbe deciso di chiudere la trattativa per il centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Alla base di questa […] More

Coppe estere - il Psg vince ma fatica col Villefranche. Bayern - 3-2 all'Hertha : Nono solo il Clásico nella serata di Coppe in giro per l'Europa. Coupe de France, FA Cup e Coppa di Germania hanno completato i tabelloni delle rispettive competizioni. coppa di francia - Negli ottavi ...

Napoli - Allan non si allena! Il Psg spinge ma la trattativa non decolla : Ore calde sull’asse Parigi-Napoli. Sul piatto il futuro di AllanCome detto pochi giorni fa, il PSG è interessato ad Allan. Portare a termine una trattativa, tuttavia, è complicato viste anche le tempistiche che ci vorrebbero per mettere tutti d’accordo. Il Napoli chiede, infatti, 120 milioni di euro mentre il PSG sarebbe pronto a versare nelle casse della società azzurra 80 milioni di euro più bonus. Non pochi per un ...

Napoli - niente Milan per Allan : la trattativa col Psg resta viva : Ore caldissime in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Allan . Nonostante le dichiarazioni ufficiali delle parti in causa, infatti, Napoli e Psg stanno cercando un modo di concludere un affare ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie : Allan al Psg - ma c'è un particolare che può far saltare tutto! : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Allan sempre più vicino al Psg anche se incombe il fairplay finanziario. L'alternativa è Thiago Mendes del Lille.

Napoli - De Laurentiis : "Nessuna offerta per Allan - ma parliamo spesso col Psg" : Aurelio De Laurentiis ha parlato per la prima volta della vicenda Allan-Psg. Il presidente ne ha discusso con l'emittente francese, Rmc, ammettendo che c'è la possibilità che il nazionale brasiliano ...

Napoli - De Laurentiis : 'Per Allan nessuna offerta - ma col Psg siamo amici...' : TORINO - Accordo per Allan al Psg? A smentire è lo stesso Aurelio De Laurentiis , patron del Napoli che ieri a Parigi ha incrociato con Nasser Al-Khelaifi - patron del club campione di Francia - alla ...

Thuram jr - giustiziere del Psg : 'Che bella vittoria col mio Guincamp' : 'È stata davvero una grande vittoria, era difficilissimo in uno stadio come il Parco dei Principi e al cospetto di un avversario del calibro del Paris Saint-Germain'. A parlare è Marcus Thuram, figlio ...

Francia - Coppa di Lega : il Psg crolla col Guingamp - Monaco ok ai rigori contro il Rennes : Clamoroso al Parco dei Principi. Il Psg incassa la prima sconfitta stagionale in Francia nei quarti di finale di Coppa di Lega per mano del Guingamp , che trasforma due dei tre penalty concessi e ...

Juventus - Mbappè verso i bianconeri : il ruolo di Cristiano Ronaldo nella trattativa col Psg : La Juventus acquistando Cristiano Ronaldo si è aperta quella via per entrare, in pianta stabile, tra le big del calcio internazionale. Una società che calcisticamente lo è da sempre, ma cui mancava il peso economico per competere con i grandi squadroni spagnoli e inglesi e gli sceicchi arabi del Psg

Inter - pericolo Psg per Esposito : Totti - le punizioni - Donnarumma e il contratto... : ... è alla Spal, dopo la vittoria dello scudetto Primavera ora tocca a Sebastiano prendersi gli onori della cronaca, e che cronaca. NUMERI DA STAR - Nel corso della passata stagione è arrivata la doppia ...

Calciomercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...

Psg - Mbappé mostra il trofeo Kopa e Verratti lo irride col tunnel : VIDEO : A quel punto il 20enne campione del mondo si è guardato attorno per capire chi aveva osato sfidarlo in uno dei suoi punti forti e tutti sono scoppiati a ridere. Un fuoriprogramma divertente che ha ...

Psg - sorpresa ai piccoli tifosi : Buffon si traveste da Babbo Natale : Gigi Buffon è Babbo Natale. È stato proprio l'ex portiere della Juventus a essere scelto dal Paris Saint-Germain per diventare protagonista del video natalizio del club, condiviso sui diversi social ...