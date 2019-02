Psg-Bordeaux nel segno di Emiliano Sala | minuto di silenzio da brividi al Parco dei

Risultati Ligue 1 - lo Strasburgo ferma il Psg : paura durante Bordeaux-St.Etiennne : Risultati Ligue 1 – Si è giocata un’altra giornata importante valida per la Ligue 1, gol e spettacolo nel match tra Bordeaux e St.Etienne ma soprattutto grande paura per il difensore Subotic, dopo un colpo alla testa il difensore è stato trasportato in ospedale per fortuna le condizioni non preoccupano, la partita finisce 3-2. Sono tre i blitz in trasferta da segnalare, quelli di Nimes, Rennes e Tolosa contro rispettivamente ...