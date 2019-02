Protesta per il latte | pastori bloccano euro la squadra del Cagliari

Pastori sardi in Protesta gettano latte per strada o lo regalano : Roma, 9 feb., askanews, - Meno di 60 centesimi per un litro di latte di pecora; intorno ai 45 centesimi per il latte di capra: troppo poco e i Pastori sardi continuano al loro protesta. Anche oggi ...

Protesta per il latte - pastori "bloccano" la squadra del Cagliari : Si è estesa a tutta la Sardegna e coinvolge ora anche il mondo del calcio e la squadra del Cagliari , la Protesta dei pastori per il prezzo del latte. Nella tarda mattinata un gruppo di allevatori si è presentato avanti ai cancelli del centro sportivo di ...

Cagliari bloccato ad Assemini dai pastori in Protesta per il latte : La protesta dei pastori per il prezzo del latte si è esteso a tutta la Sardegna e ha bloccato la squadra del Cagliari in partenza per la trasferta in casa del Milan. Un gruppo di allevatori si è ...

Camion scortati dal porto di Golfo Aranci - la Protesta dei pastori per il latte : Prosegue la protesta per il prezzo del latte. Il tam tam tra i pastori aveva, già da ieri sera, segnalato la presenza di 2 autocisterne, con un presunto carico di latte proveniente dall'estero, nel ...

Protesta per il latte - pastori bloccano la squadra del Cagliari : Cagliari - Si estende a tutta la Sardegna la Protesta dei pastori per il prezzo del latte. A fine mattina un gruppo di allevatori si è presentato davanti ai cancelli del centro sportivo di Assemini, ...

Sanremo 2019 - fischi per il premio al duetto di Motta e Nada : la Protesta contro la giuria : A trionfare nella serata dei duetti al Festival di Sanremo sono stati Motta accompagnato da Nada, i primi in questa edizione della kermesse anche a beccarsi sono fischi dal pubblico. La coppia è stata premiata dalla giuria d'onore per il miglior duetto, una decisione fortemente contestata dal pubbli

Sciopero scuola : docenti e personale Ata Protestano mercoledì 27 febbraio : Nel corso del mese corrente ci saranno diversi scioperi. Le agitazioni sindacali non riguarderanno soltanto il settore dei trasporti, come la protesta del comparto aereo fissata per venerdì 15 febbraio 2019, ma anche quello della scuola. Unicobas ha indetto uno Sciopero nazionale per mercoledì 27 febbraio 2019. Ad incrociare le braccia non saranno solamente i docenti, ma anche il personale Ata. Il sindacato fa sapere che si protesterà per dire ...

Sardegna : continua la Protesta dei pastori per il prezzo del latte : Da diversi giorni in Sardegna è iniziata una protesta contro le industrie che pagano il latte munto dai pastori a soli 55 centesimi al litro, prezzi assolutamente troppo bassi per gli allevatori che non ci stanno e che stanno facendo valere i propri diritti. La pastorizia è uno dei settori economici principali di quest'isola e i pastori che, ogni mattina si alzano all'alba per mungere il proprio bestiame e tornano a casa stremati alla sera, non ...

Sardegna - prezzo latte troppo basso : pastori lo buttano per Protesta : Sardegna, prezzo latte troppo basso: pastori lo buttano per protesta Cresce il malcontento degli allevatori per il prezzo del latte, sceso al prezzo di 60 centesimi al litro, che non consente di coprire i costi di produzione. Bloccate due autobotti sulla statale 131 tra Cagliari e Sassari: versati migliaia di litri sulla ...

Blutec - Protesta a oltranza a Termini per il rinnovo della Cis : "Chiediamo un tavolo urgente al ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico, siamo molto preoccupati, i lavoratori vogliono certezze sul rinnovo della cassa integrazione e sul futuro del piano ...

Torino - terzo giovedì di Protesta per il Burger King nell'Università : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Termini Imerese - Protesta operai Blutec : chiedono rinnovo cassa integrazione. ‘Inaccettabile silenzio su piano di rilancio’ : protestano per il mancato rispetto degli impegni aziendali per il rilancio della fabbrica e per il timore che la cassa integrazione non sia prorogata per quest’anno. Gli operai della Blutec e dell’indotto sono entrati nel municipio di Termini Imerese e hanno occupato l’aula consiliare del Comune. Sono passati quasi tre mesi dall’incontro al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza dello stabilimento ex Fiat. Un tavolo in ...

Di Maio sui sindacati : "Andranno in piazza? Possono farlo - ma non li ho visti Protestare per la legge Fornero" : Da una parte, in programma, sabato prossimo, a Roma, la manifestazione sindacale di Cgil, Cisl e Uil. Dall'altra la risposta del vice presidente del Consiglio pentastellato, Luigi Di Maio. E, forse, una polemica.Intervsitato in queste ore a Uno Mattina, lo storico programma di Raiuno, in onda tutti i giorni, condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, il capo politico del Movimento 5 Stelle ha risposto così alla domanda sull'evento ...

Dura Protesta di Parigi per l'incontro Di Maio-Gilet Gialli : Diciamo che la Francia rappresenti il 5% del mondo, magari l'Italia un po' di meno e la Germania un po' di piu'. Ma dove crediamo di andare da soli? Dai, non scherziamo, ve lo immaginate il Texas ...