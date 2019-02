Protesta dei pastori sardi | bloccata la squadra del Cagliari

Oggi la Protesta dei sindacati a Roma : ... per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. Il vicepremier Di Maio: "E' assurdo" che i sindacati "vadano ...

Oggi la Protesta dei sindacati a Roma : 05.02 Cgil, Cisl e Uil si apprestano scendere in piazza a Roma per una manifestazione nazionale con lo slogan 'futuro al lavoro', per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. Il vicepremier Di Maio: "E' assurdo" che i sindacati "vadano in piazza contro quota 100mentre non protestavano quando si fece la legge Fornero", "taglieremo la pensione d'oro agli ...

Gli industriali fanno cartello sul prezzo del latte - Protesta choc dei pastori sardi : migliaia di litri riversati in strada : migliaia di litri di latte appena munto riversati in strada. Spreco eclatante, come la protesta che lo ha prodotto. Da alcuni giorni in varie zone della Sardegna i pastori sono letteralmente sul piede di guerra. All'origine della rivolta c'è un esempio emblematico di come i principi del libero mercato e della concorrenza, spesso evocati con solennità, possono essere distorti e piegati alla logica del puro profitto, anche al costo ...

La Protesta dei gilet gialli arriva a Sanremo : 'Di Maio? No a strumentalizzazioni' : Una rappresentanza dei gilet gialli a Sanremo. La manifestazione nei pressi del teatro Ariston. 'Il popolo italiano e quello francese sono uniti, non vogliamo essere strumentalizzati da Di Maio o dai ...

Protesta dei dipendenti della ex Provincia di Ragusa a Palermo : I dipendenti delle ex Provincia di Ragusa, insieme ai dipendenti delle altre ex province siciliane oggi hanno Protestato contro il Governo regionale

Sardegna : continua la Protesta dei pastori per il prezzo del latte : Da diversi giorni in Sardegna è iniziata una protesta contro le industrie che pagano il latte munto dai pastori a soli 55 centesimi al litro, prezzi assolutamente troppo bassi per gli allevatori che non ci stanno e che stanno facendo valere i propri diritti. La pastorizia è uno dei settori economici principali di quest'isola e i pastori che, ogni mattina si alzano all'alba per mungere il proprio bestiame e tornano a casa stremati alla sera, non ...

Sardegna - il prezzo del latte è troppo basso : nuova Protesta dei pastori sardi - Sky TG24 - : Cresce il malcontento degli allevatori per il prezzo del latte, sceso al prezzo di 60 centesimi al litro, che non consente di coprire i costi di produzione. Bloccate due autobotti sulla statale 131 ...

La Protesta degli Ncc davanti al Senato : momenti di tensione e slogan contro il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : È stato il giorno della protesta dei lavoratori del noleggio con conducente (Ncc) è in corso davanti a Palazzo Madama dopo il rinvio della discussione del decreto che regolamenterebbe il loro servizio. Sono stati lanciati fumogeni e alcuni hanno cercato di avvicinarsi all’ingresso principale del Senato. A manifestare, un centinaio di persone, alcuni con gilet gialli, che urlano slogan contro il governo e il ministro ai Trasporti Toninelli ...

Delegato russo all'Onu - Venezuela : "Come reagireste se la Russia proponesse di affrontare nel Consiglio di sicurezza la Protesta dei Gilet ... : Non possiamo rimandare questa conversazione cruciale che attira l'attenzione di tutto il mondo per il beneficio del Venezuela e tutti la regione', ha detto Pompeo. Secondo Nebenzia, l'unico scopo ...

Protesta dei tifosi del Genoa «Non comprate maglie con il nome. Tanto Preziosi vende il giocatore» : Il Genoa fa affari a Gennaio Preriozi vende i pezzi migliori ad ogni calciomercato di gennaio? E i tifosi del Genoa rispondono: “comprate la maglia senza nome”. I movimenti di mercato nel periodo invernale sono un marchio di fabbrica per il presidente dei grifoni. E anche quest’anno Preziosi non si è smentito cedendo Piatek al Milan. Giocatore che il Genoa sostituirà con Sanabria. In questi giorni sono arrivate al club ...

Un episodio mai successo nella scuola di Amici : Continua la Protesta dei concorrenti per salvare il compagno. Leggi cosa è accaduto : Amici 18, Continua la protesta dei concorrenti per salvare Marco Alimenti Continua la discussione tra i professori di Amici 2019. Solo Veronica Peparini e Alessandra Celentano sono dalla parte di Marco Alimenti, per il... L'articolo Un episodio mai successo nella scuola di Amici: Continua la protesta dei concorrenti per salvare il compagno. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Castelnuovo di Porto - la Protesta dei cittadini contro la chiusura del Cara : Lo sgombero del Cara , centro accoglienza per richiedenti asilo, di Castelnuovo di Porto , Roma, è iniziato questa mattina presto. I migranti ospitati sono stati costretti ad abbandonare la struttura. ...

Serie C - decisa Protesta dei calciatori del Pro Piacenza : Il calciatori del Pro Piacenza – da mesi senza stipendio – hanno proclamato lo sciopero per la giornata di domani, in occasione della partita in casa della Pistoiese per la 22/a giornata del campionato di Serie C, girone A. “A oggi – sapere l’Aic – la societa’ non ha ancora corrisposto le retribuzioni dovute ai calciatori sin dallo scorso settembre, confermando l’assenza di certezze sul ...

Il certificato a pagamento solo col bancomat : la Protesta dei cittadini : Roma Capitale digitale, come Tokyo o Hong Kong. Con il nuovo anno il Comune ha deciso di bandire banconote e monete agli sportelli dell'anagrafe. Dal 1° gennaio un certificato di residenza o una carta ...