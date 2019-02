Premier League | i risultati della 26giornata | Liverpool | tris e vetta Arsenal ok

Premier League : troppo Manchester United per il Fulham - 3-0 con doppio Pogba : C'è la firma francese sulla decima vittoria di Ole Solskjaer sulla panchina dello United . I Red Devils battono il Fulham 3-0 nell'anticipo della 26esima giornata di Premier League . Al Craven Cottage ...

Pronostico Wolverhampton – Newcastle - Premier League 11-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Wolverhampton – Newcastle, Premier League 26^ Giornata, Lunedì 11 Febbraio 2019 ore 21.00Pronostico / Premier League – La ventiseiesima giornata di Premier League avrà come appendice la sfida tra Wolverhampton e Newcastle, in programma lunedì sera al Molineux Stadium. I padroni di casa sono incredibilmente in piena zona Europa League e vogliono continuare a stupire, mentre gli ospiti cercano altri punti ...

Manchester City-Chelsea : il big match di Premier League domenica in diretta tv su Sky : Si giocherà domenica sera all’Etihad Stadium di Manchester il match clou della 26^ giornata di Premier League, Manchester City-Chelsea. La quarta in classifica sul campo della capolista, anche se le due squadre sono separate da ben 12 punti. Complice il doppio pareggio del Liverpool (con Leicester e West Ham negli ultimi due turni, entrambi per 1-1), battendo 2-0 l'Everton mercoledì sera, i citizens di Guardiola hanno centrato l’aggancio in ...

Pronostico Tottenham vs Leicester - Premier League 10-2-2019 e formazioni : Analisi Tottenham vs Leicester, 26a Premier League 10-2-2019Il Tottenham entra nella fase più calda della stagione. Gli Spurs, complici anche due mezzi inciampi del Liverpool, sono tornati in corsa per il titolo finale avendo la vetta li, a cinque punti di distanza. Impossibile quindi abbassare la guardia, nonostante l’impegno di Champions contro il Borussia Dortmund arrivi soltanto tre giorni dopo e le defezioni di Kane ed Alli rappresentino ...

Premier League : City-Chelsea - Liverpool cerca allungo : Braccino corto del Liverpool, che dopo la goleada all'Arsenal ha cominciato a frenare. Ora, dopo due pari, ha pero' la possibilita' di riallungare sul Manchester City che, con un turno in piu' giocato,...

Fifa 19 : Rashford è il POTM di gennaio della Premier League! Sbc disponibili! : Marcus Rashford è il vincitore del POTM di gennaio della Premier League! Il giocatore del Manchester United si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di: Heaton King Lacazette Lindelof Ward-Prowse Il vincitore del POTM di gennaio della Premier League, come accaduto in passato, ha adesso ricevuto una speciale card in Fifa 19 ottenibile con un’apposita […] L'articolo Fifa 19: Rashford è il POTM di gennaio ...

Pronostico Manchester City – Chelsea - Premier League 10-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Chelsea, Premier League 26^ Giornata, Domenica 10 Febbraio 2019 ore 17.00Pronostico / Premier League – All’Etihad Stadium, la ventiseiesima giornata di Premier League metterà in scena domenica pomeriggio una sfida tanto spettacolare quanto decisiva per le sorti del campionato. Manchester City e Chelsea si giocano una fetta di stagione nello scontro diretto che vedrà contrapposti ...

Pronostico Liverpool – Bournemouth - Premier League 09-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Bournemouth, Premier League 26^ Giornata, Sabato 9 Febbraio 2019 ore 16.00Pronostico / Premier League – La ventiseiesima giornata di Premier League offre uno snodo importante per l’intero campionato. Ad Anfield, il Liverpool proverà a difendere il primato dall’assalto del Manchester City, ospitando il Bournemouth, ad un passo dalla salvezza con addirittura 3 mesi di anticipo. La gara di ...

Pronostico Huddersfield – Arsenal - Premier League 09-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Huddersfield – Arsenal, Premier League 26^ Giornata, Sabato 9 Febbraio 2019 ore 16.00Pronostico / Premier League – Il John Smith’s Stadium sarà teatro della sfida tra Huddersfield e Arsenal, gara valevole per il ventiseiesimo turno della Premier League. I padroni di casa sono ormai ad un passo dalla retrocessione, ma vogliono terminare il campionato nel modo più dignitoso possibile, mentre i Gunners ...

Premier League : il City passa con l'Everton e aggancia il Liverpool : Il Manchester City batte 2-0 in trasferta l'Everton e balza momentaneamente in testa alla classifica della Premier League a pari punti con il Liverpool. Nel finale di primo tempo, sulla punizione ...

